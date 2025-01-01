Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze draadloze speaker van het merk Marshall heeft geen accu en is bedoeld voor thuis. Het is een grote speaker. Bij een kleine speaker vervormt het geluid eerder op hogere volumes dan bij een grote speaker. De speaker werkt alleen met bluetooth. Je kunt hem niet met je stem bedienen via een virtuele assistent. Ondersteuning voor muziekstreaming via Airplay (2) en Spotify Connect ontbreekt. Wel heeft de speaker een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. Je kunt de speaker onder andere kopen bij de webshop van Marshall zelf.