JBLCharge 5 Wi-Fi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Charge 5 Wi-Fi is een compacte bluetooth-speaker met batterij die je makkelijk meeneemt. Hij heeft een opgegeven vermogen van 40 Watt. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Hij ondersteunt Spotify Connect, Apple Airplay 2 en Google Chromecast voor het streamen van je muziek. Hij heeft ook wifi waarmee je hem via de app op je thuisnetwerk kunt aansluiten. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een usb-aansluiting op waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De JBL-speaker weegt 1,02 kilogram.