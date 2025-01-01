JBLBoombox 3 Wi-Fi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Boombox 3 Wi-Fi is een extra grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 200 Watt. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Hij ondersteunt Spotify Connect, Apple Airplay 2 en Google Chromecast voor het streamen van je muziek. Hij heeft ook wifi waarmee je hem via de app op je thuisnetwerk kunt aansluiten. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een usb-aansluiting op waarmee je ook je smartphone kunt opladen. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De JBL-speaker weegt 6,86 kilogram.