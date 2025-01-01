Welke kleine bluetooth-speaker is handig in gebruik en gaat lang mee op 1 acculading? En natuurlijk, welke klinkt goed voor muziek of juist bij spraak? Door zelf alle speakers grondig te testen kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Super geluid uit een klein doosje. Met bekende merken zoals Sonos, Sony of JBL lukt dat soms wel, soms niet. Daarom testen we ook Bose, Philips, Marshall, Ultimate Ears, Bang & Olufsen, Fresh 'n Rebel en nog veel meer merken. Lees meer over hoe wij draadloze speakers testen.
Onze onderzoekers testen alle draadloze speakers uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Bij speakers betaal je snel veel in verhouding tot de kwaliteit. Met onze test zie je duidelijk welke speakers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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De beste kleine bluetooth-speaker met accu heeft een goede geluidskwaliteit bij verschillende soorten muziek en stemgeluid. Ook kun je hem makkelijk meenemen en gebruiken. Hij heeft ook een lange accuduur.
Hoe goed een draadloze speaker klinkt, zie je niet aan de buitenkant. Daarvoor zijn goede onderdelen en een stevige, trillingsvrije behuizing belangrijk. Niet elke fabrikant doet dat even goed. Daarom testen we speakers met een luisterpanel. Zo hoor je welke modellen echt goed klinken.
Bij een draadloze speaker wil je wel dat verbinden snel en soepel gaat. Ook functies die je vaak gebruikt en het wisselen tussen apparaten moeten goed werken. Daarom testen we de bluetooth- of wifi-verbinding en handige functies zoals multiroom, AirPlay 2 en Spotify Connect.
Een kleine bluetooth-speaker neem je gemakkelijk mee. Dan is een lange accuduur wel zo prettig. Zo kun je langer luisteren zonder op te laden en hoeft de accu minder vaak te worden opgeladen. Daarom weegt de accuduur mee in onze test.
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