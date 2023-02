Conclusie: mooie aanwinst voor de Apple gebruiker

Het ontwerp is ingetogen en minimalistisch. De tweede generatie Apple HomePod past daardoor in vrijwel ieder interieur. De installatie is een fluitje van een cent en de bediening is vlekkeloos. Daarbij reageert Siri altijd snel. En het belangrijkste: hij klinkt behoorlijk goed.

Er is 1 maar: je moet een Apple gebruiker zijn voor de beste ervaring. Heb je Android/Windows? Dan zijn er door de beperkte gebruiksopties betere - en vooral goedkopere - alternatieven.

Zware jongen

De Apple HomePod is zeker geen grote speaker. Hij is zo'n 17 cm hoog en is daarmee ongeveer even groot als de Sonos One (SL). Zo kun je hem overal met een stopcontact een plekje geven. Wel is hij behoorlijk fors gebouwd. Hij is met 2,3 kilo is zwaarder dan veel concurrenten.

Verder lijkt hij van buiten veel op de eerste generatie HomePod uit 2018. De speaker heeft een omhulsel van stof en een glazen bovenkant met bedieningsknoppen. Nieuw is de subtiele verlichting en de stroomkabel die je los kunt koppelen.

Snel klaar met Apple

Heb je een iPhone of iPad? Dan is het instellen van de HomePod zo gepiept. Je zet hem aan en houd je iPhone even in de buurt. Waarschijnlijk pikt hij hem dan al op en kun je hem toevoegen. Zo niet, kijk dan even of je HomeKit-app en iOS zelf up-to-date zijn. Vervolgens kun je al je muziek vanaf je toestel of direct met de slimme assistent Siri streamen naar de speaker.

Het is overigens wel aan te raden om de muziekdienst Apple Music te gebruiken. Er is nog geen officële ondersteuning voor Spotify, dat hierdoor minder goed werkt.

Onhandig met Android

Heb je een Android-toestel? Dan is het instellen van de speaker gewoon niet handig. Je hebt er een aparte app voor nodig die verbinding met de speaker maakt via Airplay (AirMusic). Dat is niet erg gebruiksvriendelijk en de app is bovendien niet gratis (op de gratis proefversie na). Je kunt verder ook niet verbinden via bluetooth of Chromecast. Voor Android-gebruikers is een Sonos One SL of een Google Nest Audio waarschijnlijk een beter alternatief.

Gebalanceerd geluid

Met softwarematige tuning past de speaker het geluid aan op basis van de ruimte waar hij staat. Ook moet het geluid erg ruimtelijk klinken dankzij de opstelling van de interne speakers. Dat effect is zeker hoorbaar. Daarbij maakt het weinig uit onder welke hoek je er naar luistert.

Voor een relatief kleine speaker heeft hij verder een behoorlijk diepe bas. Toch is het geluidsprofiel vrij neutraal en zijn er geen grote uitschieters in zowel hoge als lage tonen. Zowel bij spraak als muziek (in ieder geval pop/rock/klassiek) klinkt hij goed. Ook blijft het geluid op hogere volumes best wel zuiver. Al hebben we dat nog niet uitgebreid kunnen testen.

Vloeiende Integratie Apple ecosysteem

Het mag duidelijk zijn dat je de beste ervaring krijgt als je al volop in het ecosysteem van Apple zit. Dat geldt ook voor het gebruik van Siri, voor het bedienen van je muziek of alle andere slimme toepassingen. Het nut van Siri hangt een beetje af van of je al veel met Siri of smarthome toepassingen via Apple (Homekit) werkt. Ze reageert in ieder geval snel en pikt je stem goed op. Ook bovenuit vrij hard muziekgeluid.

Smart home

Je kunt de HomePod ook gebruiken als smart home hub. Standaard geeft hij de temperatuur en de luchtvochtigheid door naar HomeKit (via de Woning-app). Dit kun je vervolgens weer gebruiken om bijvoorbeeld een slimme thermostaat aan te sturen. Ook kan hij je een notificatie naar je iPhone sturen als het rookalarm af gaat.

De HomePod is verder een van de eerste apparaten met ondersteuning voor het relatief nieuwe opensource protocol Matter. Hiermee kun je ook slimme apparaten aansturen die niet van Apple zijn, maar bijvoorbeeld van Amazon, Google, of Signify (Philips Hue).

HomePod bij je tv

Heb je ook een Apple TV (4k), dan kun je de HomePod ook als tv-speaker gebruiken. Hij ondersteunt Dolby Atmos en dat komt zeker goed tot zijn recht op de HomePod. Al raden we voor een echte home cinema beleving wel een stereopaar met een tweede HomePod aan. Sowieso verliest hij het waarschijnlijk wel van een goede soundbar met surround speakers.