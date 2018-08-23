Archief Draadloze speaker

Muziek afspelen van je smartphone
Hoe speel je muziek van je smartphone af op een stereoset? We beschrijven de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden.
Hoe speel je muziek van je smartphone af op een stereoset? We beschrijven de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden.
Spotify is de bekendste online muziekdienst, maar er zijn nog veel vergelijkbare muziekdiensten. Bij welke diensten kun je online muziek luisteren en wat zijn de verschillen?
Regelmatig testen we nieuwe bluetooth- en wifi-speakers en voegen we ze toe aan de productvergelijker.
Wifi-speakers werken met een stekker en zijn bedoeld voor thuis. Je verbindt ze draadloos met je wifi-netwerk en bedient ze via de bijbehorende app of bijvoorbeeld Spotify Connect.
Draadloze speakers met bluetooth verbind je met je smartphone om muziek mee af te spelen. Ze hebben vaak een batterij en zijn handig voor zowel onderweg als thuis.
De tweede generatie HomePod is een kleine maar complete wifi-speaker van Apple. Je gebruikt hem thuis voor je muziek, als smart home hub of als tv-speaker in combinatie met een Apple TV.
Google heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Nest Hub. Deze slimme speaker kan de kwaliteit van je slaap in de gaten houden.
De opvolger van de Google Mini heet Google Nest Mini. Het slimme luidsprekertje lijkt als twee druppels water op de vorige. Toch zijn er enkele vernieuwingen.
De Symfonisk speakers zijn het opvallende resultaat van een samenwerking tussen Ikea en Sonos. Hoe klinken ze? Zijn ze een gang naar de winkel waard?
De Google Nest Hub is een slimme speaker met een scherm. Wat kun je ermee en werkt het apparaat goed?
Een bluetooth-speaker van Ikea. De stoffen voorkant geeft de speaker een klassiek uiterlijk. Maar we hebben beter geluid gehoord.