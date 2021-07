Conclusie: voordelige Sonos-speakers van Ikea

De Symfonisk speakers van Ikea en Sonos vallen op door hun bijzondere uiterlijk: boekenplank en tafellamp. Het geluid klinkt behoorlijk goed, hoewel je het volume niet te veel moet opvoeren. De speakers werken met de gebruiksvriendelijke software van Sonos. Als Sonos speaker is de boekenplankspeaker met €100 zeer voordelig: de goedkoopste Sonos-speaker is te koop voor €165 (de Sonos Play:1).

Wat zijn Symfonisk speakers van Ikea?

De Symfonisk wifi-speakers van Ikea en Sonos hebben een bijzondere vorm.

Een boekenplankspeaker: deze kun je rechtop of liggend neerzetten. Aan de onderkant zitten punten waarmee je de speaker aan de muur kan vastmaken als boekenplank (het ophangsysteem hiervoor is niet meegeleverd).

De andere speaker heeft de vorm van een tafellamp. In de voet zit de speaker en aan de bovenkant een kap met een fitting voor een lamp.

Sonos

De speakers werken met de gebruiksvriendelijke multiroomsoftware van Sonos. Die deelt je huis in kamers in, met het idee dat je in elke ruimte, van huiskamer tot keuken, een passende speaker kwijt kunt. Met een smartphone-app zijn de speakers centraal te bedienen. In de huiskamer kun je het geluid van je tv afspelen, terwijl je in de keuken naar muziek luistert. Bij een feestje kun je uit elke speaker in huis dezelfde afspeellijst laten klinken. Muziekdiensten zoals Spotify zijn direct vanuit de Sonos app te gebruiken.

Installatie

Zo uit de doos zijn de speakers in een handomdraai geïnstalleerd. Ikea levert de speakers met een handleiding, maar die is niet nodig. Om de speakers te gebruiken, moet je eerst de Sonos-app installeren op je telefoon. Daarvoor moet je een account aanmaken. In een aantal duidelijke stappen verbind je de speakers met je thuisnetwerk (bekabeld of draadloos via wifi). Als je al Sonos speakers hebt dan komen ze tussen de andere speakers in je netwerk.

Geluid

Het geluid van de speakers is behoorlijk vol, met voldoende detail in hoge en lage tonen. Een studeerkamer of kleine huiskamer kun je er redelijk mee vullen. Wanneer je het volume goed opschroeft dan vervormt het wat. Vooral muziek met veel bas lijdt daaronder.

De voet van de tafellampspeaker heeft de vorm van een Sonos Play:1 en klinkt vergelijkbaar. De boekenplankspeaker zit er qua geluid niet ver vanaf.

Connectiviteit

De Symfonisk speakers zijn alleen draadloos te gebruiken via wifi. Bluetooth wordt niet ondersteund. Muziek is wel te streamen via Apple Airplay en Google Cast. Daarmee kun je vanuit verschillende apps nummers afspelen via de speakers. Ook een eigen muziekcollectie op je telefoon is zo te streamen. Slim zijn de Symfonisk speakers overigens niet: ze hebben geen microfoon en zijn dus niet met je stem te bedienen.

Lees meer: