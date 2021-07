Eerste indruk|De Eneby is een bluetooth-speaker van Ikea. De stoffen voorkant geeft deze speaker een klassiek uiterlijk. Hoewel we beter geluid hebben gehoord, is de grote Ikea Eneby een fraaie aanvulling voor de huiskamer (zeker in een bijpassende Ikea-kast).

Conclusie: er zijn betere speakers te koop

De Ikea Eneby speakers hebben een ingetogen uiterlijk dat veel mensen aan zal spreken. Er zijn betere speakers op de markt, maar de relatief lage prijs maakt de grootste Eneby toch tot een interessante optie. De kleine speaker klinkt matig en is daarom geen aanrader.

Beide formaten speakers zijn ook uitgebreid getest. Binnenkort worden de testresultaten in onze productvergelijker gepubliceerd en vind je op deze pagina een directe link naar ons testoordeel. Update: Hier vind je de testoordelen van de beide speakers: De Ikea Eneby Small, De Ikea Eneby Large.

Twee speakers

De Ikea Eneby is er in het klein en groot. Heel klein is de kleinste speaker niet. Met anderhalve kilo is hij behoorlijk zwaar. Behalve het bijzondere uiterlijk zijn het eenvoudige speakers.

Handsfree je telefoon opnemen kun je er niet mee, zoals dat met veel andere geteste bluetooth-speakers wel kan. Een micro-usb ingang om je telefoon op te laden hebben ze ook niet. Wel aanwezig is een audio-ingang zodat je ook muziek kunt luisteren via een kabeltje. Hieronder de eigenschappen per speaker:

Ikea Eneby Small

Gewicht: 1534 gram

Hxbxd: 202x199x90mm

Met losse accu (prijs €20, niet meegeleverd) ook onderweg te gebruiken

Ikea Eneby Large

Gewicht: 3698 gram

Hxbxd: 301x299x113mm

Alleen te gebruiken met stroomkabel

Draaiknop

Voor je muziek kunt afspelen, moet je de speaker koppelen aan je smartphone (tablet of computer kan ook). Als je de draaiknop kort indrukt gaat er een led-lichtje branden en zie je de speaker verschijnen in het bluetooth-menu van je telefoon. Vervolgens kun je muziek afspelen vanuit Spotify of een andere app. Met de draaiknop regel je het volume en kun je ook de lage en hoge tonen instellen.

Teveel boem

Een fraai uiterlijk is mooi, maar een speaker moet ook lekker klinken. Helaas presteert de kleine Ikea Eneby matig op geluidskwaliteit. Het geluid is te vlak en heeft teveel bas. Dat klinkt al snel vol en indrukwekkend. Maar het geluid is te ruw, en heeft het te weinig detail. De hoge tonen vallen weg als je niet recht voor de speaker zit.

Geluid wat te vlak

De grote Eneby klinkt beter dan de kleine, maar het geluid is te vlak. Sommige muziek- en radiofragmenten hebben een erg doffe klank. Spraak klinkt over het algemeen wel goed via deze speaker. Bij een klassiek muziekstuk klinken de instrumenten redelijk, maar het geluid sprankelt niet echt. Net als bij de kleine speaker is het geluid wat gericht, waardoor je hoge tonen mist als je niet recht voor de speaker staat.

