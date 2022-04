Sonos soundbar kopen

Sonos heeft enkele soundbars met namen als Sonos Beam, Sonos Arc, Sonos Playbase en Sonos Playbar. Ze worden af en toe geüpdated en krijgen dan bijvoorbeeld Gen 2 erachter. De soundbars zijn ook te koop als set, zodat je een Sonos home cinema set kunt samenstellen. Zo kun je een surround set met Beam en 2x One SL kopen. Of een set met Beam en Sub of Arc en Sub, eventueel met 2x One SL.

De soundbars van Sonos verschillen van elkaar. Zo heeft niet elke soundbar bluetooth of HDMI-aansluitingen. Ook is de geluidskwaliteit van de ene beter dan van de andere.

Sonos soundbars test

Natuurlijk hebben wij de Sonos soundbars getest. We hebben de soundbars beoordeeld op de geluidskwaliteit, het gebruiksgemak, het energiegebruik en hoe goed je de soundbar draadloos kunt verbinden. Bekijk de testresultaten van de soundbars met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Sonos soundbars vergelijken

Vergelijk de Sonos soundbars op eigenschappen als aansluitingen, functies zoals apps. Kijk ook of je muziek kan streamen via AirPlay, Google Cast of Spotify Connect op de soundbar. En bekijk de afmetingen. Zo zie je welke soundbar bij jou en je tv past.