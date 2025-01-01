Vergelijk de verschillende versies van de JBL Bar om te zien welke voor jou het beste is. Wil je een JBL-soundbar met of zonder subwoofer kopen? Je vindt verschillende JBL-soundbars in onze vergelijker.

JBL-soundbars test

We hebben een aantal JBL-soundbars getest om te zien welke soundbar het beste geluid heeft. De verschillen zijn groot. Vooral de surround sound-beleving verschilt per JBL-soundbar. Maar niet alleen de geluidskwaliteit van de JBL Bars verschilt onderling; ook hoe goed je ze kunt verbinden, hoe makkelijk ze in gebruik zijn en hoeveel energie ze verbruiken.

Bedenk dus wat jij het belangrijkst vindt aan een soundbar en vergelijk ze daarop. De beste soundbar en alle andere testresultaten zie je met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

JBL-soundbars vergelijken

Niet alleen op testresultaten kun je vergelijken, maar ook op andere eigenschappen. Bekijk bijvoorbeeld welke en hoeveel aansluitingen elke JBL Bar heeft. Vergelijk ook op de afmetingen, het gewicht en de functies.

JBL-soundbar kopen

Bedenk voordat je een JBL-soundbar gaat kopen welke eigenschappen je het belangrijkst vindt. Wil je bijvoorbeeld een JBL-soundbar met losse subwoofer of juist met ingebouwde bas? En wil je met de JBL-soundbar ook muziek kunnen luisteren via Spotify Connect, AirPlay of Google Chromecast?

Bekijk ook hoe je de soundbar wilt koppelen aan je tv; met een optische kabel, HDMI-kabel of draadloos?

Wanneer je de beste soundbar voor jou hebt gevonden, kun je via onze vergelijker meteen naar de webwinkel waar ze de JBL het goedkoopst hebben.