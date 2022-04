Een soundbar van Harman Kardon zorgt voor een intense luisterervaring. En ze zijn uit te breiden met andere Harman Kardon speakers voor geluid in de hele kamer, of muziek in het hele huis. We helpen je een Harman Kardon soundbar kopen.

Harman Kardon soundbar kopen

De Harman Kardon Citation serie is populair. Je koopt een Harman Kardon soundbar om het tv-geluid te verbeteren. Ook kun je met deze smart soundbar muziek streamen en zit er ingebouwde Chromecast en Google assistant in. Je kunt de soundbar uitbreiden.

Wil je van een extra diepe bas genieten, voeg dan een Harman Kardon Citation subwoofer toe.

Voor een echte bioscoopervaring neem je achterspeakers. Dan heb je een surround geluid waarbij het geluid van alle kanten komt.

Of voeg Harman Kardon wifi speakers toe voor een multiroom systeem met muziek door het hele huis.

Harman Kadon soundbars getest

We hebben enkele Harman Kardon soundbars in de test. We testen ze natuurlijk op geluidskwaliteit, maar ook op draadloos verbinden, gebruiksgemak en energieverbruik.

Bekijk de testresultaten als je bent ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap. Zo weet je zeker dat de Harman Kardon van jouw keuze echt goed zal zijn.

Harman Kadon soundbars vergelijken

Vergelijk de Harman Kardon soundbars niet alleen op testresultaten, maar ook op andere eigenschappen die jij belangrijk vindt. Want je wilt natuurlijk een Harman Kardon soundbar die aan jouw eisen voldoet.

Bekijk bijvoorbeeld of je de soundbars met HDMI-ARC en wifi en bluetooth kunt verbinden, hoeveel HDMI-aansluitingen ze hebben, hoe groot en zwaar de soundbar is en of er nachtmodus op zit.

Door de Harman Kardon soundbars bij ons te vergelijken, helpen we je een goede soundbar te vinden. Ook kun je meteen door naar de webshop van je keuze.