Een soundbar met Dolby Atmos kan zorgen voor mooi bioscoopgeluid. Welke soundbar met Dolby Atmos is het best voor jou? We helpen je kiezen en de beste Dolby Atmos soundbar kopen.

Soundbars met Dolby Atmos getest

Dolby Atmos is een techniek voor surround sound dat bij veel bioscoopfilms gebruikt wordt. Bij surround sound lijkt het geluid van voor en achter te komen. Met het zogenoemde Dolby Atmos zijn de geluidseffecten nauwkeuriger geplaatst in de ruimte en komt het geluid ook van boven. Met Dolby Atmos in de soundbar wordt het geluid via het plafond weerkaatst. Onder meer Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video hebben video's met Dolby Atmos.

In de test van soundbars zitten meerdere modellen met Dolby Atmos. Het blijkt dat Dolby Atmos niet altijd zorgt voor beter geluid. Bekijk dus de testresultaten met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap, om te zien welke soundbar het beste geluid heeft.

Soundbars met Dolby Atmos vergelijken

Naast geluidskwaliteit beoordelen we ook andere zaken, zoals energieverbruik en gebruiksgemak. Voordat je een soundbar met Dolby Atmos gaat kopen, vergelijk je ze op eigenschappen die je belangrijk vindt. Bekijk bijvoorbeeld de aansluitingen, en verbindingen, wat er meegeleverd wordt en de afmetingen. Ook kun je vinden welke soundbars muziek kunnen streamen.

Door de soundbars met Dolby Atmos te vergelijken, vind je de soundbar die het best bij jou past.