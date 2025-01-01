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Soundbars met Dolby Atmos

Laatste update van de test: 5 augustus 2026|

Een soundbar met Dolby Atmos kan zorgen voor mooi bioscoopgeluid. Welke soundbar met Dolby Atmos is het best voor jou? We helpen je kiezen en de beste Dolby Atmos soundbar kopen.

Keuzehulp

  • Samsung HW-Q600H (2026)
    SamsungHW-Q600H (2026)
    Wifi|Bluetooth|111 cm
  • Hisense AX5140Q
    HisenseAX5140Q
    Geen wifi|Bluetooth|102 cm
  • Samsung HW-Q800H (2026)
    SamsungHW-Q800H (2026)
    Wifi|Bluetooth|111 cm
  • TCL Q85H Pro
    TCLQ85H Pro
    Wifi|Bluetooth|105,4 cm
  • Samsung HW-Q930H (2026)
    SamsungHW-Q930H (2026)
    Wifi|Bluetooth|111 cm
  • Sony BRAVIA Theatre Bar 7
    SonyBRAVIA Theatre Bar 7
    Wifi|Bluetooth|95 cm
  • Samsung HW-QS90H (2026)
    SamsungHW-QS90H (2026)
    Wifi|Bluetooth|124,4 cm
  • Klipsch Flexus Core 300
    KlipschFlexus Core 300
    Wifi|Bluetooth|137,3 cm
    Expert review
  • LG Sound Suite H7
    LGSound Suite H7
    Wifi|Bluetooth|119,8 cm
  • Samsung HW-Q990H (2026)
    SamsungHW-Q990H (2026)
    Wifi|Bluetooth|123 cm
  • Bluesound Pulse Cinema Mini
    BluesoundPulse Cinema Mini
    Wifi|Bluetooth|84,8 cm
  • Bose Lifestyle Ultra Soundbar Black
    BoseLifestyle Ultra Soundbar Black
    Wifi|Bluetooth|109,9 cm
  • JBL Bar 1300MK2
    JBLBar 1300MK2
    Wifi|Bluetooth|140,5 cm
  • Philips TAB 8200
    PhilipsTAB 8200
    Geen wifi|Bluetooth|81,1 cm
  • Marshall Heston 60
    MarshallHeston 60
    Wifi|Bluetooth|72,9 cm
  • TCL Q65H
    TCLQ65H
    Geen wifi|Bluetooth|105,4 cm
  • Samsung HW-Q600F (2025)
    SamsungHW-Q600F (2025)
    Geen wifi|Bluetooth|103,1 cm
  • JBL Bar 300MK2
    JBLBar 300MK2
    Wifi|Bluetooth|94 cm

Soundbars met Dolby Atmos getest

Dolby Atmos is een techniek voor surround sound dat bij veel bioscoopfilms gebruikt wordt. Bij surround sound lijkt het geluid van voor en achter te komen. Met het zogenoemde Dolby Atmos zijn de geluidseffecten nauwkeuriger geplaatst in de ruimte en komt het geluid ook van boven. Met Dolby Atmos in de soundbar wordt het geluid via het plafond weerkaatst. Onder meer Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video hebben video's met Dolby Atmos.

In de test van soundbars zitten meerdere modellen met Dolby Atmos. Het blijkt dat Dolby Atmos niet altijd zorgt voor beter geluid. Bekijk dus de testresultaten met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap, om te zien welke soundbar het beste geluid heeft.

Soundbars met Dolby Atmos vergelijken

Naast geluidskwaliteit beoordelen we ook andere zaken, zoals energieverbruik en gebruiksgemak. Voordat je een soundbar met Dolby Atmos gaat kopen, vergelijk je ze op eigenschappen die je belangrijk vindt. Bekijk bijvoorbeeld de aansluitingen, en verbindingen, wat er meegeleverd wordt en de afmetingen. Ook kun je vinden welke soundbars muziek kunnen streamen.

Door de soundbars met Dolby Atmos te vergelijken, vind je de soundbar die het best bij jou past.

Soundbars per merk