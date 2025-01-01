SamsungHW-QS90H (2026)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung HW-QS90H is een grote soundbar. Hij is 124 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Hij heeft 2 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.