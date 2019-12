Soundbar kopen: waar let je op?

Of een soundbar echt goed klinkt, blijkt uit onze vergelijkende test. Toch is het een goed idee om ook zelf even te luisteren naar het geluid voor je hem koopt. Goede winkels hebben demonstratie-modellen.

Vraag de verkoper of je eigen muziek kunt beluisteren. Muziek kun je vanaf je smartphone afspelen via bluetooth of wifi. Kies muziek die je goed kent. Let hierbij op details, maar ook op hoe het geheel overkomt. Varieer in volume: luister naar hard en zacht geluid.

Let op: de akoestiek in een winkel is altijd anders dan thuis. Daardoor kan het geluid thuis anders klinken.