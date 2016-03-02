Soundbar kopen: waar let je op?

Het geluid van een tv laat vaak te wensen over. Met een soundbar kun je het geluid bij de tv flink verbeteren. Wat zijn de voordelen van een soundbar en kan de soundbar een homecinema-geluid creëren?
Wil je weten welke soundbar het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste soundbar.
Een soundbar is een makkelijke manier om het geluid van je tv flink te verbeteren. Bijna elke soundbar klinkt wel beter dan tv-speakers (op enkele na).
Een soundbar is een brede balk waar 2 tot wel 11 (of meer) speakers in kunnen zitten. Je plaatst hem onder de tv of hangt hem aan de wand. Bij veel soundbars worden wandbeugels meegeleverd.
Een soundbar kun je los kopen, maar ze worden ook verkocht met een subwoofer erbij. Ook zijn er soundbars met een subwoofer én achterspeakers. Dit worden ook wel 'home cinema sets' genoemd.
Fabrikanten adverteren graag met 'surround sound'. Maar weinig soundbars geven écht een goede surround sound. Dat zijn vooral de home cinema sets met achterspeakers.
Een soundbar sluit je meestal met een hdmi-kabel aan op je tv. Als je soundbar én je tv 'hdmi-(e)ARC' hebben, kun je ze met dezelfde afstandsbediening bedienen. Tegenwoordig hebben bijna alle soundbars ook bluetooth, en een groot deel heeft wifi. Op die manier kun je ook draadloos muziek streamen naar je soundbar.
Lees meer over:
Surround sound uitgelegd
Wat is een soundbar?
Aansluitingen op je televisie
Meestal geldt: hoe meer en hoe groter de speakers, hoe beter de geluidservaring. Maar dat kost ook meer geld en ruimte in je huis. Ook met alleen een soundbar wordt het geluid van je tv in de meeste gevallen een stuk beter.
Een losse soundbar zal in de meeste gevallen al een rijker en voller geluid geven dan je tv. Soundbars bevatten vaak meerdere speakers die ook nog eens groter zijn. Daardoor kunnen ze meer hoge en lage tonen afspelen dan je tv.
Er worden ook veel soundbars met subwoofer verkocht. Een subwoofer staat los en verbindt je draadloos met de soundbar. Ze zijn vaak groot en zwaar, maar zorgen wel voor mooie diepe bastonen. Als je bas belangrijk vindt, kan een subwoofer niet missen.
Een paar merken verkopen ook soundbars met subwoofer én achterspeakers. Dat worden ook wel 'home-cinema sets' of 'surround sets' genoemd. Die sets zijn wel duurder. Je krijgt er dan 2 relatief kleine speakers bij die je links en rechts achter je plaatst. Zo krijg je een betere 'surround sound' die ruimtelijk klinkt. Dat kan een echte thuisbioscoop-ervaring geven. Achterspeakers verbindt je draadloos met de soundbar, net als een subwoofer.
Lees meer over:
Surround sound uitgelegd
Vergelijk soundbars een losse subwoofer
Hoe wij soundbars testen
Een soundbar en televisie van hetzelfde merk passen vaak goed bij elkaar, en werken het beste samen. Het is mooi als de soundbar net zo breed is als je tv of wat kleiner. De ontwerpen van soundbars lopen flink uiteen en er zijn veel verschillende merken. Je hebt dus wat te kiezen.
De soundbars die we testen zijn ongeveer 55 tot wel 130 centimeter breed. Ook het gewicht verschilt flink, van minder dan een kilo tot wel 8 kilo. Vooral de grote en zware soundbars zorgen voor een goed geluid. Het gewicht en de afmetingen spelen daarin een belangrijke rol.
In onze vergelijker kun je afbeeldingen van soundbars bekijken en filteren op de breedte van de soundbar.
Met een soundbar kun je ook muziek afspelen via wifi. De meeste soundbars uit onze test ondersteunen Spotify Connect. Muziek streamen is daardoor een stuk makkelijker. Je selecteert de soundbar vanuit de Spotify-app of op een andere manier.
Niet elke soundbar ondersteunt alle draadloze technieken, zoals bijvoorbeeld Apple Airplay en Google Chromecast. Elke methode heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Er zijn gelukkig genoeg soundbars die ze allemaal ondersteunen.
Lees meer over:
Muziek streamen vanaf je smartphone
Online kun je direct de beste soundbars bekijken en kopen. Toch is het een goed idee om ook zelf even te luisteren naar het geluid voor je hem koopt. Goede winkels hebben demonstratie-modellen.
Vraag de verkoper of je eigen muziek kunt beluisteren. Muziek kun je vanaf je smartphone afspelen via bluetooth of wifi. Met wifi kun je een betere geluidskwaliteit bereiken. Kies muziek die je goed kent. Let hierbij op details, maar ook op hoe het geheel overkomt. Luister naar hard en zacht geluid.
Tip: Speel naast muziek ook verschillende soorten fragmenten uit films of series af. Bijvoorbeeld rustige praatscènes maar ook zeker actiescènes. Zo kun je horen hoe de soundbar met verschillende dynamische geluiden omgaat.
Er zijn veel verschillende speakers te koop. Van dure hifi-sets met losse receiver en speakers tot spotgoedkope bluetooth-luidsprekertjes. Naast soundbars, testen we ook draadloze speakers.
Voor thuisgebruik is een wifi-speaker het meest geschikt. Een wifi-speaker kan zelfstandig muziek streamen van internet. Online muziek afspelen gaat gemakkelijk via Spotify Connect, Google Chromecast en Apple Airplay.
Sommige soundbars hebben een multiroom-optie. In combinatie met gekoppelde wifi-speakers kun je daarmee muziek in heel het huis afspelen. Je hebt dan wel een goede wifi-dekking nodig.
Een bluetooth-speaker komt van pas als je hem graag meeneemt naar buiten. Of wanneer je luistert in verschillende kamers in huis. Bij een bluetooth-speaker stream je direct vanaf je smartphone.
Lees meer over:
Draadloze speakers
Met onze test zie je in één oogopslag welke soundbars goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.