Soundbar kopen: waar let je op?

Een soundbar is een makkelijke manier om het geluid van je tv flink te verbeteren. Bijna elke soundbar klinkt wel beter dan tv-speakers (op enkele na).

Een soundbar is een brede balk waar 2 tot wel 11 (of meer) speakers in kunnen zitten. Je plaatst hem onder de tv of hangt hem aan de wand. Bij veel soundbars worden wandbeugels meegeleverd.

Een soundbar kun je los kopen, maar ze worden ook verkocht met een subwoofer erbij. Ook zijn er soundbars met een subwoofer én achterspeakers. Dit worden ook wel 'home cinema sets' genoemd.

Fabrikanten adverteren graag met 'surround sound'. Maar weinig soundbars geven écht een goede surround sound. Dat zijn vooral de home cinema sets met achterspeakers.

Een soundbar sluit je meestal met een hdmi-kabel aan op je tv. Als je soundbar én je tv 'hdmi-(e)ARC' hebben, kun je ze met dezelfde afstandsbediening bedienen. Tegenwoordig hebben bijna alle soundbars ook bluetooth, en een groot deel heeft wifi. Op die manier kun je ook draadloos muziek streamen naar je soundbar.

Lees meer over:

Surround sound uitgelegd

Wat is een soundbar?

Aansluitingen op je televisie