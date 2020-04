Tv met soundbar: Verbeter het tv-geluid

Welke soundbar moet je kiezen?

We hebben meerdere soundbars getest in allerlei soorten en maten. Wat opvalt is dat de kleinere en lichtere soundbars vaak matig klinken. Je verbetert er het geluid van je tv wel mee, maar de geluidskwaliteit laat toch te wensen over. Neem de Sony HT-MT300.

Deze kleine soundbar weegt ongeveer een kilo en is een halve meter breed. Het geluid klinkt erg neutraal en er is weinig detail te horen.

Wil je goed geluid dan kun je beter een grote soundbar kopen. Zo weegt de LG SK9Y bijna 6 kilo en is 1.20 meter breed. De geluidskwaliteit is dik in orde: het geluid heeft veel details en klinkt vol. Het stereogeluid is goed in balans, hoewel de hogere middentonen wat onnatuurlijk klinken. De bijgeleverde subwoofer produceert fraaie basklanken.

Een nadeel is de prijs: de LG SK9Y kost bij bijna €600.

Soundbar geeft beter geluid

We hebben de geluidskwaliteit van verschillende tv's vergeleken met een paar soundbars die we eerder hebben getest. Vervolgens hebben we een goede, een middelmatige en een slechte soundbar naast de tv's gezet en onze luistertest uitgevoerd.

De conclusie? Met een soundbar lukte het vrijwel altijd om het geluid van de tv behoorlijk te verbeteren. Zelfs de slechte soundbar klonk nog altijd beter dan de meeste tv’s in deze vergelijking. Alleen de tv’s met een heel goede geluidskwaliteit konden zich enigszins meten met de soundbars.

Geluidskwaliteit tv's varieert enorm

Goed geluid bij je televisie is erg belangrijk. Daarom telt de geluidskwaliteit van tv's in onze tests voor 25% mee in het eindoordeel. Lees meer over hoe wij televisies testen.

We zien grote verschillen tussen tv's wat de geluidskwaliteit betreft: van dikke onvoldoendes tot cijfers boven de 9. De tv’s die helemaal onderaan staan, klinken meestal dof en schril. Zo merken de experts over de Philips 55PUS7503/12 het volgende op: ‘Het klinkt wat schril, blikkerig en dun. Lage tonen klinken te zwak en soms is er gesis hoorbaar’.

Het gaat meestal mis met de lage tonen: deze zijn vaak te zwak en klinken soms een beetje vervormd of bevatten fouten. Ook kunnen de hoge tonen (te) zwak klinken en komt het accent te sterk op de middentonen te liggen. Dat haalt dynamiek uit het geluid, wat vooral bij films jammer kan zijn.

Maar het is niet altijd ellende. Zo klinkt het geluid van de Sony KD-55AF8 veel beter: ‘Gebalanceerd, helder, rijk en zeer prettig geluid met zeer goede lage tonen’. Deze tv maakt gebruik van een bijzondere techniek waarbij er geen losse luidsprekertjes in de tv zitten, maar het hele scherm als speaker fungeert. Verder zorgt de subwoofer in de voet van de tv voor goede lage tonen.

