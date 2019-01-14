Tv met soundbar: Verbeter het tv-geluid

Welke soundbar moet je kiezen?

Met een soundbar lukte het vrijwel altijd om het geluid van de tv behoorlijk te verbeteren. Zelfs de slechte soundbar klonk nog altijd beter dan de meeste tv’s . Alleen de tv’s met een heel goede geluidskwaliteit konden zich enigszins meten met de soundbars.

We hebben meerdere soundbars getest in allerlei soorten en maten. Wat opvalt is dat de kleinere en lichtere soundbars vaak matig klinken. Je verbetert er het geluid van je tv wel mee, maar de geluidskwaliteit laat toch te wensen over. Hun geluid klinkt erg neutraal en er is weinig detail te horen.

Wil je goed geluid, dan kun je beter een grote soundbar kopen. De geluidskwaliteit van de grotere soundbars in onze test is meestal dik in orde. Het geluid heeft veel details en klinkt vol. Het stereogeluid is goed in balans. Bij soundbars met goed geluid is vaak een subwoofer geleverd voor de lage klanken.

Geluidskwaliteit tv's varieert enorm

Goed geluid bij je televisie is erg belangrijk. Daarom telt de geluidskwaliteit van tv's in onze tests voor 25% mee in het eindoordeel.

We zien grote verschillen tussen tv's wat de geluidskwaliteit betreft: van dikke onvoldoendes tot cijfers boven de 8. De tv’s die helemaal onderaan staan, klinken meestal dof en schril.

De lage tonen zijn vaak zwak en klinken een beetje vervormd. Ook kunnen de hoge tonen (te) zwak klinken en komt het accent te sterk op de middentonen te liggen. Dat haalt dynamiek uit het geluid, wat vooral bij films jammer kan zijn.

Maar het is niet altijd ellende. Zo klinkt het geluid van de toppers in de test veel beter. Tv’s met goed geluid klinken vol en goed in balans.