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Soundbars vergelijken

Laatste update van de test: 5 augustus 2026|

Zoek je een soundbar of home cinema set voor bij je tv maar weet je niet welke je moet kiezen? Wij helpen je.

Keuzehulp

  • Samsung HW-Q600H (2026)
    SamsungHW-Q600H (2026)
    Wifi|Bluetooth|111 cm
  • Hisense AX5140Q
    HisenseAX5140Q
    Geen wifi|Bluetooth|102 cm
  • Samsung HW-Q800H (2026)
    SamsungHW-Q800H (2026)
    Wifi|Bluetooth|111 cm
  • TCL Q85H Pro
    TCLQ85H Pro
    Wifi|Bluetooth|105,4 cm
  • Samsung HW-Q930H (2026)
    SamsungHW-Q930H (2026)
    Wifi|Bluetooth|111 cm
  • Sony BRAVIA Theatre Bar 7
    SonyBRAVIA Theatre Bar 7
    Wifi|Bluetooth|95 cm
  • Samsung HW-QS90H (2026)
    SamsungHW-QS90H (2026)
    Wifi|Bluetooth|124,4 cm
  • Klipsch Flexus Core 300
    KlipschFlexus Core 300
    Wifi|Bluetooth|137,3 cm
    Expert review
  • LG Sound Suite H7
    LGSound Suite H7
    Wifi|Bluetooth|119,8 cm
  • Samsung HW-Q990H (2026)
    SamsungHW-Q990H (2026)
    Wifi|Bluetooth|123 cm
  • Bose Lifestyle Ultra Soundbar Black
    BoseLifestyle Ultra Soundbar Black
    Wifi|Bluetooth|109,9 cm
  • Bluesound Pulse Cinema Mini
    BluesoundPulse Cinema Mini
    Wifi|Bluetooth|84,8 cm
  • JBL Bar 1300MK2
    JBLBar 1300MK2
    Wifi|Bluetooth|140,5 cm
  • Philips TAB 8200
    PhilipsTAB 8200
    Geen wifi|Bluetooth|81,1 cm
  • Marshall Heston 60
    MarshallHeston 60
    Wifi|Bluetooth|72,9 cm
  • Samsung HW-B450F (2025)
    SamsungHW-B450F (2025)
    Geen wifi|Bluetooth|86 cm
  • Samsung HW-B66CF (2025)
    SamsungHW-B66CF (2025)
    Geen wifi|Bluetooth|86 cm
  • TCL Q65H
    TCLQ65H
    Geen wifi|Bluetooth|105,4 cm

Soundbars getest 

Goed geluid uit de soundbar is belangrijk. Daarom testen we hoe goed de soundbars het geluid weergeven. Maar ook kijken we naar welke functies, ingangen en aansluitingen de soundbar heeft. We testen soundbars van bekende merken als Bose, JBL, Samsung en Sonos, maar ook van andere merken. We helpen je de beste soundbar of home cinema set te kopen.

Soundbar kopen

De meeste soundbars worden geleverd met een subwoofer. Bij home cinema sets komen ze zelfs met subwoofer én achterspeakers. Maar je kunt een soundbar ook los kopen. Bekijk hoe je de soundbar wilt koppelen aan je tv; met een optische kabel hdmi-kabel of zelfs draadloos? 

Soundbars vergelijken

Je kunt bij ons natuurlijk vergelijken op testresultaten. Maar vergelijk ook welke ingangen en aansluitingen de soundbar heeft en welke mogelijkheden, zoals het afspelen van muziek met je soundbar. Zo luister je bijvoorbeeld met je soundbar naar Spotify.

Soundbars per merk