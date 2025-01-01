Zoek je een soundbar of home cinema set voor bij je tv maar weet je niet welke je moet kiezen? Wij helpen je.

Soundbars getest

Goed geluid uit de soundbar is belangrijk. Daarom testen we hoe goed de soundbars het geluid weergeven. Maar ook kijken we naar welke functies, ingangen en aansluitingen de soundbar heeft. We testen soundbars van bekende merken als Bose, JBL, Samsung en Sonos, maar ook van andere merken. We helpen je de beste soundbar of home cinema set te kopen.

Soundbar kopen

De meeste soundbars worden geleverd met een subwoofer. Bij home cinema sets komen ze zelfs met subwoofer én achterspeakers. Maar je kunt een soundbar ook los kopen. Bekijk hoe je de soundbar wilt koppelen aan je tv; met een optische kabel hdmi-kabel of zelfs draadloos?

Soundbars vergelijken

Je kunt bij ons natuurlijk vergelijken op testresultaten. Maar vergelijk ook welke ingangen en aansluitingen de soundbar heeft en welke mogelijkheden, zoals het afspelen van muziek met je soundbar. Zo luister je bijvoorbeeld met je soundbar naar Spotify.