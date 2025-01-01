SonyBRAVIA Theatre Bar 7

De Sony BRAVIA Theatre Bar 7 is een vrij grote soundbar. Hij is 95 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Hij heeft 2 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay en Spotify Connect, maar niet met Chromecast.
Samenvatting
Wifi
Wifi
Bluetooth
Bluetooth
Breedte soundbar
95 cm
Kanalen
5.0.2
Multiroom
Hdmi eARC
Afmetingen soundbar (h x b x d)
6,7 x 95 x 12,8 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS, DTS:X, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual mono, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96 / 24, IMAX Enhanced