Met een soundbar maak je het geluid van je tv beter. We helpen je om hem optimaal in te stellen. Ook geven we je tips hoe je je soundbar gebruikt om alleen naar muziek te luisteren.
De meeste soundbars uit onze test sluit je op een tv aan met een hdmi-kabel. Heeft je tv hdmi-ARC? Kies dan ook een soundbar met hdmi-ARC. Je hebt dan maar 1 afstandsbediening nodig voor je soundbar en je tv. Wel zo handig. Met Hdmi-eARC kun je nog betere geluidskwaliteit afspelen. Grote geluidsbestanden hoeven dan namelijk niet gecomprimeerd te worden.
Heeft een soundbar geen hdmi-aansluiting, dan sluit je hem aan met een optische digitale kabel. Dat geeft het geluid in hoge kwaliteit door, maar heeft als nadeel dat je een aparte afstandsbediening nodig hebt, naast die van je tv.
Sommige soundbars kun je via wifi ook draadloos met een tv van hetzelfde merk verbinden.
Lees meer over:
Aansluitingen op je televisie
Goedkope hdmi-kabel kopen
Om zo goed mogelijk van het geluid van je soundbar te genieten, kies je voor een plek voor, boven of onder de tv. Net als een tv kun je ook een soundbar aan de muur bevestigen. Bij veel soundbars zijn de wandbeugels die je daarvoor nodig hebt meegeleverd.
Hang je hem niet aan de muur? Let er dan op dat de soundbar vrij staat en niet bijvoorbeeld in een afgesloten kast. Zo kan het geluid zich het beste verspreiden en voorkom je oververhitting.
Wanneer je een soundbar met subwoofer hebt, plaats deze dan ook op een centrale plaats. Want verstopt achter de bank, komt het geluid van de subwoofer niet goed tot zijn recht.
Houd bij het plaatsen van de soundbar ook rekening met de breedte. In de vergelijker kun je kiezen welke breedte bij jou het beste past.
Wanneer je je soundbar aansluit, kan het zijn dat het geluid toch nog via de tv te horen is. Je kunt dit aanpassen door naar de instellingen van je tv te gaan. Stel de geluidsuitvoer van je tv op 'externe luidspreker'. Kijk hiervoor in de handleiding van je tv.
Ook kan het voorkomen dat geluid van je soundbar niet gelijk loopt met de beelden van de tv. Dit kun je ook aanpassen. In het menu van je tv vind je vaak een optie ‘geluidsvertraging’ die je anders in kunt stellen.
Deze functie heeft verschillende namen: audio sync, hdmi sync, audio delay, lip sync. Kijk hiervoor in de handleiding van je tv. Sommige soundbars hebben zelf zo'n functie die je kunt instellen in de bijbehorende app.
Sommige soundbars kun je zelf uitbreiden met een subwoofer en achterspeakers. Een subwoofer gebruik je voor extra diepe geluiden bij filmmuziek. Met de achterspeakers creëer je een surround sound. Zo lijkt het alsof je middenin de film zit.
Bij onder andere Sonos, Bose en Harman Kardon kun je speakers bijkopen. Let er wel op dat uitbreiden meestal een dure grap is.
Met een soundbar kun je ook naar muziek luisteren. Daarmee kun je draadloos muziek via je smartphone afspelen op de soundbar. Er zijn nadelen aan bluetooth:
Een veel betere manier om naar muziek te luisteren is via wifi. Eenmaal verbonden met je thuisnetwerk luister je naar nummers van Spotify of webradio. Daarbij gebruik je een app op je telefoon om de muziek te bedienen.
Afspelen gaat via internet waardoor je telefoon niet wordt belast. Bij wifi klinkt het geluid meestal beter. Sommige soundbars ondersteunen Spotify Connect. Hiermee stream je muziek direct vanuit de Spotify app. Met Google Chromecast en Apple Airplay kan dat ook.
Lees meer over:
Draadloos muziek afspelen via Spotify Connect en Google Cast
Een soundbar gebruikt altijd stroom. Dat komt onder andere omdat hij niet uit kan en ook in standy-stand stroom verbruikt. Ook tv's staan vaak in standby-stand. Wel zien we na een aantal jaren meten dat het gemiddelde stroomverbruik van de soundbars afneemt.
Om alsnog stroom te besparen kun je je soundbar, tv en andere apparaten helemaal uitzetten. Gebruik bijvoorbeeld een stekkerdoos met aan-uitschakelaar of een tijdschakelaar.