Om optimaal van het geluid van je soundbar te genieten, kies je voor een plek voor, boven of onder de tv. Net als een tv kun je ook een soundbar aan de muur bevestigen. Bij veel soundbars zijn de wandbeugels die je daarvoor nodig hebt meegeleverd. In onze Vergelijker staat bij elke soundbar of een wandbeugel wel of niet wordt meegeleverd. Kijk hiervoor onder specificaties > meegeleverd.

Hang je hem niet aan de muur, let er dan op dat de soundbar vrij staat en niet bijvoorbeeld in een afgesloten kast. Zo kan het geluid zich het beste verspreiden en voorkom je oververhitting. Wanneer je een soundbar met subwoofer hebt, plaats deze dan ook op een centrale plaats. Want weggemoffeld achter de bank, komt het geluid van de subwoofer niet goed tot zijn recht.