De meeste soundbars uit onze test sluit je op een tv aan met een hdmi-kabel. Heeft je tv hdmi-ARC? Kies dan ook een soundbar met hdmi-ARC. Je hebt dan maar 1 afstandsbediening nodig voor je soundbar en je tv. Wel zo handig. Met Hdmi-eARC kun je nog betere geluidskwaliteit afspelen. Grote geluidsbestanden hoeven dan namelijk niet gecomprimeerd te worden.

Heeft een soundbar geen hdmi-aansluiting, dan sluit je hem aan met een optische digitale kabel. Dat geeft het geluid in hoge kwaliteit door, maar heeft als nadeel dat je een aparte afstandsbediening nodig hebt, naast die van je tv.

Sommige soundbars kun je via wifi ook draadloos met een tv van hetzelfde merk verbinden.

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Goedkope hdmi-kabel kopen