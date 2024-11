Wat is surround sound?

Bij surround sound (letterlijk vertaald: rondom geluid) klinkt geluid ruimtelijk en realistisch. Het geluid kan dan van alle kanten komen. De auto in een film lijkt bijvoorbeeld echt voorbij te scheuren. En bij Dolby Atmos lijkt zelfs een vliegtuig echt over je heen te vliegen.

Er zijn verschillende technieken die zulke surround sound mogelijk maken, of via een effect nabootsen. Soundbars met surround sound ondersteunen vaak verschillende technieken. Dit staat dan vermeld op de webshop of de verpakking. De technieken verschillen in hoe goed ze de surround sound weergeven, en in de manier waarop. De soundbars met de beste surround sound slepen je echt mee in de film.

Een soundbar ondersteunt ‘true surround sound’ of ‘virtual surround sound’ en soms beide. Over het algemeen geeft true surround sound een betere ervaring.

Bij true surround sound komt het geluid vanuit meerdere fysieke speakers die om je heen staan.

komt het geluid vanuit meerdere fysieke speakers die om je heen staan. Bij virtual surround sound wordt het geluid door een speciale techniek digitaal naar de muren en het plafond gestuurd. Zo wordt een surround sound effect nagebootst.

Verschillende soorten

Dolby Atmos

Dolby Atmos voegt hoogte toe aan je geluidservaring. Dat betekent dat geluid niet alleen van om je heen, maar ook van boven je kan komen. Het klinkt bijvoorbeeld net of er echt regen valt, of alsof een vliegtuig over je heen vliegt. Dat kan door opwaartse speakers bovenin de soundbar. En achterluidsprekers die het geluid via het plafond naar je luisterpositie weerkaatsen. Sommige soundbars simuleren dit effect met software, maar dat werkt meestal minder goed.

Dolby Digital

Dolby Digital gebruikt meestal 5 speakers (links, rechts, midden en 2 achter). Verder ook een subwoofer voor lage tonen, ook wel bekend als 5.1 surround sound. Deze opstelling is ideaal voor films en series en biedt een stevige surround-ervaring.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus is een ander audioformaat dan Dolby Digital. Het ondersteunt een betere geluidskwaliteit en geluid over 8 kanalen: 7 speakers en een subwoofer.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD wordt vaak toegepast bij blu-ray. Deze techniek zorgt ervoor dat de geluidskwaliteit 100% gelijk is aan de originele bron. Dat zorgt voor geluid van hele hoge kwaliteit. Het ondersteunt geluid over 8 kanalen, ofwel 7.1. Dat betekent in de praktijk meestal 7 speakers en een subwoofer.

DTS

DTS staat voor ‘Digital Theatre System’ en is voor de verandering niet van Dolby. Het standaard geluidsformaat van DTS is vergelijkbaar met Dolby Digital. Hij comprimeert alleen het geluid minder waardoor een iets betere geluidskwaliteit mogelijk is.

DTS:X

DTS:X lijkt op Dolby Atmos en biedt een volledige 3D-audio ervaring. Het verschil is dat DTS:X geen extra achterluidsprekers nodig heeft, maar het geluid via een geavanceerde techniek in de ruimte kan plaatsen.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio lijkt op Dolby TrueHD omdat het ook gebruik maakt van het ‘lossless’ principe. Daarbij blijft de geluidskwaliteit gelijk aan de originele opname van de bron. Het ondersteunt ook 8, ofwel 7.1 kanalen.

Er bestaan nóg meer audioformaten die surround sound ondersteunen. Maar hierboven staan technieken die vaak voorkomen.

Ondersteuning

Het is belangrijk dat zowel je geluidsinstallatie als de audiobron dezelfde surround sound techniek ondersteunen. Streamingsdiensten zoals Netflix, Amazon Prime en Disney+ ondersteunen niet alle surround sound technieken. Ook niet voor alle films of series. Daarom is het handig als een soundbar ondersteuning beidt voor zoveel mogelijk verschillende technieken.

Wat betekenen die kanalen?

Kanalen betekent speakers. Surround sound-systemen worden vaak aangeduid met cijfers zoals 5.1, 7.1 of zelfs 9.1.4. Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel. De getallen staan voor het aantal speakers. Een 9.1.4. opstelling bestaat dus uit 14 speakers. De meeste daarvan zitten in de soundbar zelf, maar 3 ervan zijn bijvoorbeeld de losse subwoofer en de achterluidsprekers.