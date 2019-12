Hoe wij soundbars testen

In november 2019 testten we soundbars op verschillende aspecten. Geluidskwaliteit is het belangrijkst en het oordeel van een expertpanel telt het zwaarst. Andere onderdelen zijn: gebruiksgemak, energiegebruik en een oordeel voor de aansluitingen en ingangen.

Geluidskwaliteit (75%)

Elke soundbar en soundplate onderging een strenge luistertest. Ons expertpanel beoordeelde pop/rock, klassieke muziek en gesproken tekst in verschillende opnamekwaliteiten. Vanaf een cd, mp3 op een usb-stick, en mp3 vanaf een smartphone met bluetooth.

Om de filmkwaliteit van het geluid te bepalen werden film- en muziekfragmenten in Dolby Digital-geluidskwaliteit beoordeeld. De panelleden gaven een cijfer voor de algehele luisterervaring en beoordeelden hoe goed de stemmen klinken en of geluidseffecten een rondomeffect hebben.

Apps & draadloos verbinden (10%)

Welke geluidsformaten kan de soundbar afspelen? Is er bluetooth en wifi om muziek vanaf een smartphone en tablet af te spelen op de soundbar? Bij modellen die we in 2018 testten geven we ook een oordeel voor de mogelijkheden om streaming muziek (bijvoorbeeld Spotify) af te spelen via de bijbehorende iOS of Android app.

Gebruiksgemak (7,5%)

Als je een soundbar voor de eerste keer gebruikt, moet je het systeem instellen. In het oordeel voor dit 'eerste gebruik' telt ook het automatisch vastleggen van radiozenders mee. En natuurlijk de handleiding.

In het dagelijks gebruik van een soundbar is de werking en het gebruiksgemak van de afstandsbediening belangrijk. Maar ook de bediening van de speler, de versterker en de radio tellen mee.

Energiegebruik (5%)

We testen het energieverbruik in de aan-, stand-by en de uit-stand (indien mogelijk).

Ingangen en aansluitingen (2,5%)

Beoordeling van de hoeveelheid mogelijkheden van een soundbar. Hoeveel extra stereo-lijningangen zitten er op het systeem, heeft het een digitale in- en uitgang, bevat het een hoofdtelefoonaansluiting, ethernet aansluiting, HDMI in- en -uitgang, usb-ingangen enzovoorts.

Testresultaten soundbars

Welk soundbar komt als beste uit de test? Log in of word lid voor alle testresultaten. Als lid kun je eenvoudig soundbars vergelijken en zien wat de beste soundbar uit de test is.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke soundbars goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste soundbar

Lees meer over onze predicaten ‘Beste Koop’ en ‘Beste uit de Test’.