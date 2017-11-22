Hoe wij soundbars testen

Geluidskwaliteit (70%)

Elke soundbar ondergaat een strenge luistertest. Ons expertpanel beoordeelt pop/rock, klassieke muziek en gesproken tekst in verschillende opnamekwaliteiten. Vanaf een cd, mp3 op een usb-stick, en mp3 vanaf een smartphone met bluetooth.

Om de filmkwaliteit van het geluid te bepalen beoordelen we film- en muziekfragmenten in Dolby Digital-geluidskwaliteit. De panelleden geven een cijfer voor de algehele luisterervaring. Ook beoordelen we het geluid van stemmen en surround geluidseffecten.

Draadloos verbinden (10%)

Heeft een soundbar bluetooth en Spotify Connect, AirPlay en Google Cast om muziek vanaf een smartphone en tablet af te spelen?

Gebruiksgemak (10%)

In het dagelijks gebruik van een soundbar is de werking en het gebruiksgemak van de afstandsbediening belangrijk. Maar ook de bediening van de speler, de versterker en de radio tellen mee.

Energiegebruik (10%)

We testen het energieverbruik in de aan-stand en in stand-by.