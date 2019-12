Wat is een soundbar?

Soundbars zijn luidsprekerbalken die het geluid van speakers in platte televisies flink kunnen verbeteren. Door het gebrek aan ruimte voor speakers is het geluid niet altijd optimaal. Wat zijn de voor- en nadelen van een soundbar?

Geluidskwaliteit

Een soundbar bestaat uit 2 of meer luidsprekers die samen het geluid weergeven. Met digital sound processing (dsp) worden de luidsprekers zo aangestuurd dat het effect van losse voor-, midden- en achterspeakers wordt nagebootst. Daarmee creëert een soundbar een gedeeltelijke surround-ervaring. Soundbars verbeteren de geluidskwaliteit van een televisie, maar schieten vaak tekort als overtuigende surround-oplossing. Daarvoor zijn andere systemen beter geschikt.

Uiterlijk en afmetingen

Het design van soundbars past vaak goed bij televisies van hetzelfde merk. Het is mooi als de soundbar net zo groot is als je tv of net wat kleiner. Een soundbar plaats je onder het scherm, maar het is ook mogelijk om er een aan de wand te bevestigen. De breedte van een soundbar kan variëren van 50 centimeter tot meer dan een meter breed. De hoogte is meestal minder dan 10 centimeter en soms rond de 20 centimeter. Soundbars zijn niet dieper dan de voet van de televisie. Door deze vormgeving bespaar je ruimte.

Aansluitingen

Een groot voordeel van soundbars is dat je ze vaak alleen met een hdmi-kabel of optische audio-kabel kunt aansluiten. Er zijn geen extra kabels nodig. Zelfs de losse subwoofers of achterluidsprekers zijn meestal draadloos verbonden. De subwoofer heeft wel netstroom nodig. Met een soundbar kun je ook muziek afspelen van Spotify.

Alternatief: traditionele audioversterker

Een soundbar heeft beperkingen als surround-systeem. Daardoor is een aansluiting van de tv op een traditionele audioversterker of receiver zeker de overweging waard. De stereo-speakers zorgen voor een flinke verbetering van het tv-geluid.