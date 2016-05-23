Wat is een soundbar?

Zo werkt een soundbar

Een soundbar bestaat uit 2 of meer luidsprekers die samen het geluid weergeven. De luidsprekers worden zo aangestuurd dat het effect van losse voor-, midden- en achterspeakers wordt nagedaan. Daardoor krijg je een gedeeltelijke surround-ervaring.

Soundbars verbeteren de geluidskwaliteit van een televisie. Het geluid bij een film is bij weinig geteste soundbars goed. Voor het beste surroundgeluid is een systeem met losse speakers vaak een betere oplossing.

Soundbar aansluiten: zo doe je dat

Een groot voordeel van soundbars is dat je ze vaak alleen met een hdmi-kabel of optische audio-kabel aansluit. Je hebt geen extra kabels nodig. Ook de losse subwoofers of achterluidsprekers zijn draadloos verbonden. De subwoofer heeft wel netstroom nodig.

Muziek afspelen met een soundbar: zo doe je dat

Met een soundbar kun je ook muziek afspelen. Bij de meeste soundbars kun je via wifi muziek luisteren. Eenmaal verbonden met een thuisnetwerk kun je met je telefoon muziek van Spotify afspelen en webradio luisteren.



Heeft een soundbar geen wifi dan is bluetooth vaak een mogelijkheid. Muziek afspelen via bluetooth heeft een aantal nadelen:

Het signaal gaat niet verder dan 10 meter. Als je de kamer uitloopt met je telefoon kan de muziek stoppen.

Bij bluetooth is het geluid gecomprimeerd waardoor de kwaliteit minder kan zijn dan bij wifi.

Bij bluetooth belast je bij het afspelen de batterij van je telefoon.

Uiterlijk en afmetingen van soundbars

Het ontwerp van soundbars past vaak goed bij televisies van hetzelfde merk. Het is mooi als de soundbar net zo groot is als je tv of net wat kleiner. Vergelijk soundbars in onze vergelijker. Daarkun je ook filteren op breedte van de soundbar.

Een soundbar plaats je onder het scherm, maar je kunt hem ook aan de wand bevestigen. De geteste soundbars variëren van 34 centimeter tot ruim over een meter breed. Meestal zijn ze niet hoger dan 10 centimeter. Soundbars zijn niet dieper dan de voet van de televisie. Door deze vormgeving bespaar je ruimte.

Alternatief voor soundbars: traditionele audioversterker

Een soundbar heeft beperkingen als surround-systeem. Overweeg daarom een aansluiting van de tv op een traditionele audioversterker of receiver. Stereo-speakers zorgen sowieso voor een flinke verbetering van het tv-geluid.