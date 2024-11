Soundbars met achterspeakers getest

In onze test van soundbars zitten ook modellen met achterspeakers. Die luidsprekers zet je achter je neer, zodat het geluid van alle kanten komt. Een soundbar met achterspeakers geeft dus een echt surround-geluid, waardoor je het gevoel hebt dat je midden in de actie zit. Vooral bij films en series geeft dit een levendige ervaring.

In de test kijken we onder meer naar de geluidskwaliteit en het gemak van verbinden en gebruiken. Ook beoordelen we het energiegebruik, want ook als je ze niet gebruikt, verbruiken ze vaak wat stroom.

Soundbar met achterspeakers kopen

Als je een soundbar met achterspeakers wilt kopen, let je niet alleen op de prijs. Achterspeakers zorgen voornamelijk voor een betere surround sound. Let daarom goed op de kwaliteit van het surround-effect in onze test.

Daarnaast is het handig als de sounbar verschillende audioformats (technieken) voor surround sound ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan Dolby Atmos, Dolby Digital of DTS:X. Veel soundbars kunnen ook geluid afspelen via bluetooth of wifi. Daardoor haal je dus meteen een muziekinstallatie in huis. Kijk ook naar de bedieningsopties.

Sommige soundbars werken met een app, waardoor je geluidsinstellingen via je telefoon kunt aanpassen.

Soundbars met achterspeakers vergelijken

In onze vergelijker kun je soundbars met achterspeakers filteren en vergelijken. Zo zie je snel de verschillen in geluidskwaliteit, functies en prijs.

Ontdek in onze vergelijker welke soundbars met achterspeakers niet alleen zorgen voor goed geluid, maar ook voor een fijne gebruikerservaring. Zo wordt de keuze voor de juiste soundbar een stuk makkelijker, en jouw avondje Netflix een stuk leuker.