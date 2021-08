Sony HT-S40R

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Sony soundbar heeft een klein formaat en weegt ongeveer 2 kilo. Hij wordt geleverd met afstandsbediening en losse subwoofer die ongeveer 7 kilo weegt. Via de HDMI ingang kun je een extra apparaat aansluiten zoals een (spel)computer of mediaspeler. Je kan deze soundbar niet via wifi met het internet verbinden.