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Soundbars met subwoofer

Laatste update van de test: 5 augustus 2026|

De meeste soundbars hebben een losse subwoofer voor de lage klanken. Maar welke soundbar moet je kopen? Wij helpen je kiezen.

Keuzehulp

  • Samsung HW-Q600H (2026)
    SamsungHW-Q600H (2026)
    Wifi|Bluetooth|111 cm
  • Samsung HW-Q800H (2026)
    SamsungHW-Q800H (2026)
    Wifi|Bluetooth|111 cm
  • Philips TAB 8200
    PhilipsTAB 8200
    Geen wifi|Bluetooth|81,1 cm
  • Samsung HW-B450F (2025)
    SamsungHW-B450F (2025)
    Geen wifi|Bluetooth|86 cm
  • Samsung HW-B66CF (2025)
    SamsungHW-B66CF (2025)
    Geen wifi|Bluetooth|86 cm
  • TCL Q65H
    TCLQ65H
    Geen wifi|Bluetooth|105,4 cm
  • Samsung HW-B650F (2025)
    SamsungHW-B650F (2025)
    Geen wifi|Bluetooth|86 cm
  • Samsung HW-Q600F (2025)
    SamsungHW-Q600F (2025)
    Geen wifi|Bluetooth|103,1 cm
  • JBL Bar 500MK2
    JBLBar 500MK2
    Wifi|Bluetooth|94 cm
  • Samsung HW-QS700F (2025)
    SamsungHW-QS700F (2025)
    Wifi|Bluetooth|111,6 cm
  • Samsung HW-Q800F (2025)
    SamsungHW-Q800F (2025)
    Wifi|Bluetooth|111 cm
    Expert review
  • TCL S55H
    TCLS55H
    Geen wifi|Bluetooth|81 cm
  • TCL Q75H
    TCLQ75H
    Wifi|Bluetooth|105,3 cm
  • Sony Bravia Theatre Bar 6
    SonyBravia Theatre Bar 6
    Geen wifi|Bluetooth|95 cm
  • Samsung HW-S701D (2024)
    SamsungHW-S701D (2024)
    Wifi|Bluetooth|89 cm
  • Philips TAB5309/10
    PhilipsTAB5309/10
    Geen wifi|Bluetooth|76,6 cm
  • Samsung HW-S700D (2024)
    SamsungHW-S700D (2024)
    Wifi|Bluetooth|89 cm
  • LG DS70TY
    LGDS70TY
    Geen wifi|Bluetooth|94,9 cm

Soundbars met subwoofer getest

Niet elke soundbar met subwoofer is beter dan een zonder. Wij testen de geluidskwaliteit in stereo en bij films. Ook beoordelen we het draadloos aansluiten, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zitten grote verschillen tussen de soundbars met subwoofer. Je bekijkt en vergelijkt de test van soundbars met subwoofer door in te loggen met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Soundbar met subwoofer kopen

Een subwoofer weegt gemiddeld 9 kilo en je plaatst hem in de buurt van je tv en soundbar. De subwoofer maakt draadloos contact met de soundbar, maar heeft wel stroom nodig. Voor je een soundbar met losse subwoofer wilt kopen, bedenk je wat je belangrijk vindt aan een soundbar. Gaat het alleen om het geluid? Of vind je energiegebruik ook belangrijk? En wil je muziek kunnen streamen met de soundbar?

Soundbars met subwoofer vergelijken

Weet je wat je wilt, dan kun je de soundbars met subwoofer vergelijken. Bijvoorbeeld op de geluidskwaliteit, energiegebruik, afmetingen en manieren van aansluiten en verbinden. Zo vind je de soundbar met subwoofer die het best bij jou past.

 

 

Soundbars per merk