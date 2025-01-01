Soundbars met subwoofer getest

Niet elke soundbar met subwoofer is beter dan een zonder. Wij testen de geluidskwaliteit in stereo en bij films. Ook beoordelen we het draadloos aansluiten, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zitten grote verschillen tussen de soundbars met subwoofer. Je bekijkt en vergelijkt de test van soundbars met subwoofer door in te loggen met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Soundbar met subwoofer kopen

Een subwoofer weegt gemiddeld 9 kilo en je plaatst hem in de buurt van je tv en soundbar. De subwoofer maakt draadloos contact met de soundbar, maar heeft wel stroom nodig. Voor je een soundbar met losse subwoofer wilt kopen, bedenk je wat je belangrijk vindt aan een soundbar. Gaat het alleen om het geluid? Of vind je energiegebruik ook belangrijk? En wil je muziek kunnen streamen met de soundbar?

Soundbars met subwoofer vergelijken

Weet je wat je wilt, dan kun je de soundbars met subwoofer vergelijken. Bijvoorbeeld op de geluidskwaliteit, energiegebruik, afmetingen en manieren van aansluiten en verbinden. Zo vind je de soundbar met subwoofer die het best bij jou past.