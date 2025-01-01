SamsungHW-Q800H (2026)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung HW-Q800H is een vrij grote soundbar. Hij is 111 cm breed. Hij wordt geleverd met een subwoofer. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Hij heeft 2 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.