LG soundbar kopen

Een soundbar zorgt ervoor dat je beter geluid hebt bij het tv kijken. Je kunt surround geluid uit een LG soundbar krijgen, maar je kunt ook een soundbar met subwoofer kopen.

Een LG soundbar past goed bij een LG tv, omdat de soundbars in dezelfde breedte als de tv te krijgen is.

Er zijn LG soundbars met Dolby Atmos, met ingebouwde subwoofer en bas en met draadloze subwoofer.

Meestal kun je met de LG soundbar ook muziek streamen, bijvoorbeeld met Spotify Connect, Google Cast of AirPlay.

LG soundbars vergelijken

Je hebt waarschijnlijk bepaalde wensen waaraan een LG soundbar moet voldoen. We helpen je uitzoeken welke LG soundbar bij je past. Vergelijk de soundbars op de eigenschappen die je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld op de (HDMI)-aansluitingen, verbindingen en opties. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je de testresultaten. Zo kun je zien welke LG soundbar het beste geluid voortbrengt. Maar ook welke je het best draadloos kunt verbinden en welke het minste energie verbruikt.

LG soundbars getest

In onze test soundbars zitten meerdere LG soundbars. We testen ze op stereogeluid, geluid bij films, draadloos verbinden, gebruiksgemak en energiegebruik. En daar zijn grote verschillen in te vinden. De prijs van een soundbar zegt niet alles over de kwaliteit. Wil je dus zeker weten dat je een goede LG soundbar kiest, bekijk dan de test.