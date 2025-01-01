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LG-soundbars

Laatste update van de test: 5 augustus 2026|

Thuis een bioscoopervaring creëren met een LG-soundbar? Wij helpen je de juiste soundbar kopen. LG heeft soundbars met en zonder subwoofer.

Keuzehulp

  • LG Sound Suite H7
    LGSound Suite H7
    Wifi|Bluetooth|119,8 cm
  • LG DS70TR
    LGDS70TR
    Geen wifi|Bluetooth|94,9 cm
  • LG DS60TR
    LGDS60TR
    Geen wifi|Bluetooth|85 cm
  • LG DS70TY
    LGDS70TY
    Geen wifi|Bluetooth|94,9 cm
  • LG DS40T
    LGDS40T
    Geen wifi|Bluetooth|72 cm
  • LG DSG10TY
    LGDSG10TY
    Wifi|Bluetooth|144,5 cm
  • LG DS95TR
    LGDS95TR
    Wifi|Bluetooth|124,9 cm
    Expert review
  • LG DSC9S
    LGDSC9S
    Wifi|Bluetooth|97,6 cm

LG-soundbar kopen

Een LG-soundbar past goed bij een LG-tv, omdat de soundbars in dezelfde breedte als de tv te krijgen is. Een soundbar zorgt ervoor dat je beter geluid hebt bij het tv kijken. Je kunt surround geluid uit een LG-soundbar krijgen, maar je kunt ook een soundbar met subwoofer kopen. Er zijn LG-soundbars met Dolby Atmos, met ingebouwde subwoofer en bas en met draadloze subwoofer.

Meestal kun je met de LG-soundbar ook muziek streamen, bijvoorbeeld met Spotify Connect, Google Chromecast of Apple AirPlay.

LG-soundbars vergelijken

Je hebt waarschijnlijk bepaalde wensen waaraan een LG-soundbar moet voldoen. We helpen je uitzoeken welke LG-soundbar bij je past. Vergelijk de soundbars op de eigenschappen die je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld op de (HDMI)-aansluitingen, verbindingen en opties. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je de testresultaten. Zo kun je zien welke LG-soundbar het beste geluid voortbrengt. Maar ook welke je het best draadloos kunt verbinden en welke het minste energie verbruikt.

LG-soundbars getest

In onze test soundbars zitten meerdere LG-soundbars. We testen ze op stereogeluid, geluid bij films, draadloos verbinden, gebruiksgemak en energiegebruik. En daar zijn grote verschillen in te vinden. De prijs van een soundbar zegt niet alles over de kwaliteit. Wil je dus zeker weten dat je de beste LG-soundbar voor jou kiest, bekijk dan de test.

Soundbars per merk