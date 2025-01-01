Een Samsung-soundbar past mooi bij een Samsung-tv. Maar ook voor bij een andere tv kun je een Samsung-soundbar kopen. We helpen je kiezen door Samsung-soundbars hier te vergelijken.

Samsung-soundbars getest

We hebben verschillende soundbars van Samsung in de test. Bekijk de testresultaten door in te loggen met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap en je ziet dat er grote verschillen tussen de modellen zitten. Dat verschil kan zitten in de geluidskwaliteit, het energiegebruik, of het draadloos verbinden. Bedenk dus wat jij het belangrijkst vindt aan een Samsung-soundbar en bekijk de scores daarop.

Samsung-soundbar kopen

Er zitten grote prijsverschillen tussen de soundbars van Samsung, maar staar je niet blind op de prijs. Ga je een Samsung-soundbar kopen, bekijk dan eerst wat je van de soundbar wilt. Wil je de soundbar bijvoorbeeld met wifi kunnen verbinden? Wil je er Dolby Atmos op voor surround sound? Moet er een app op de soundbar zitten? Wil je een Samsung-soundbar met subwoofer? Er zijn veel mogelijkheden.

Kijk ook waar de Samsung-soundbar in de aanbieding is, dan kun je misschien nog wat besparen.

Samsung-soundbars vergelijken

Om de beste Samsung-soundbar te vinden, vergelijk je ze op testresultaten. Zijn er andere dingen die jij (ook) belangrijk vindt, dan zoek je daar specifiek naar. Vergelijk de Samsung-soundbars bijvoorbeeld op het geluid bij films, of je er muziek mee kunt streamen, welke aansluitingen en mogelijkheden de Samsung-soundbar heeft en hoe groot en zwaar de soundbar en subwoofer zijn.