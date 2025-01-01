SamsungHW-Q990H (2026)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung HW-Q990H is een grote soundbar. Hij is 123 cm breed. Hij wordt geleverd met een subwoofer en een set achterluidsprekers. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Hij heeft 3 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.