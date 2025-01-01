De Sonos Arc is een vrij grote soundbar. Hij is 114 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met een app op je telefoon. Er zit 1 hdmi-aansluiting op en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via wifi, maar niet via bluetooth. Hij werkt met Airplay en Spotify Connect, maar niet met Chromecast.
Samenvatting
Wifi
Wifi
Bluetooth
Geen Bluetooth
Breedte soundbar
114,1 cm
Kanalen
ns
Multiroom
Hdmi eARC
Afmetingen soundbar (h x b x d)
8,7 x 114,1 x 11,5 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS, DTS support added at the end of november 2021Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD