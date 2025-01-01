Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sonos Arc is een vrij grote soundbar. Hij is 114 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met een app op je telefoon. Er zit 1 hdmi-aansluiting op en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via wifi, maar niet via bluetooth. Hij werkt met Airplay en Spotify Connect, maar niet met Chromecast.