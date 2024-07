Conclusie: mooie aanvulling en makkelijk in gebruik

De Google Nest Hub is een mooie aanvulling op de al bestaande varianten van slimme speakers. Het apparaat is handig in gebruik, vooral door het scherm. Op momenten dat spraak niet de juiste vorm is voor het overbrengen van informatie, biedt het scherm uitkomst en wordt het apparaat praktischer in gebruik dan de Google Home (mini) die alleen geluid produceert. Een recept heb je snel opgezocht met je stem, maar bij het koken is het toch handig om de stappen in beeld te hebben.

Wat is de Google Nest Hub

De Google Nest Hub is een slimme speaker zoals de Google Home en de Google Home Mini, maar dan met een 7-inch scherm. De Nederlandse Google Assistent is erop geïnstalleerd, dus je krijgt ook met dit apparaat antwoord op je vragen. Of je bedient er je slimme apparaten mee. Met de Google Home (Mini) hoor je alleen informatie, maar met de Nest Hub krijg je ook alles te zien op het scherm. Vraag je om het weerbericht, dan hoor én zie je het antwoord.

Wat is er geïnstalleerd op Google Nest Hub?

De Google Nest Hub kun je gebruiken als je persoonlijke assistent, die je helpt bij de dagelijkse gang van zaken. De belangrijkste functies van het apparaat op een rij:

Google apps

Op de Hub zijn standaard Google apps geïnstalleerd. Via YouTube kijk je filmpjes, met Google Maps zoek je een route of krijg je verkeersinformatie. Google Search gebruik je voor antwoord op je vragen en Google Calendar geeft je een overzicht van wat je vandaag te doen hebt.

Slimme apparaten

Op het scherm van de Google Nest Hub kun je bijvoorbeeld live de beelden bekijken van je slimme deurbel. Zo weet je wie er voor de deur staat en of je zin hebt om open te doen. Of je bekijkt de beelden van je beveiligingscamera. Overigens werken niet alle camera’s of videodeurbellen met de Google Nest Hub. De producten van Google zelf, zoals de Nest camera en de Hello deurbel, natuurlijk wel.

Foto's bekijken met Google Photos

Met Google Photos tover je de Google Nest Hub om tot digitaal fotolijstje. Je kunt zelf foto’s kiezen uit je eigen collectie. En via de Live Albums functie kun je de vakantiefoto’s van je familie al zien, terwijl ze zelf nog op vakantie zijn.

Op de Nest Hub kun je geen apps downloaden, alleen de door Google voorgeprogrammeerde functies zijn beschikbaar. Spotify of YouTube Music luisteren gaat goed, maar je favoriete Netflix serie kijken via Chromecast kan (nog) niet. Films kijken via Google Play Films is kan weer wel.

Goedemorgen!

Op de Google Nest Hub richt je je eigen goedemorgen-programma in. Je kan kiezen wat de hub toont op het moment dat je 'goedemorgen' zegt tegen het apparaat. Je ziet bijvoorbeeld het weer, je favoriete muziek gaat aan en je hoort het belangrijkste nieuws. Je hoeft overigens niet steeds je stem te gebruiken om de Google Nest Hub te activeren, een tik op het scherm kan ook.

Geen camera

De Google Nest Hub zou door de grootte van het scherm ideaal zijn voor videobellen. Maar helaas: er zit geen camera op. Wel kun je bellen via Google's eigen Duo-app. Je kunt hier wel videogesprekken mee voeren, waarbij je de ander op het display ziet. Maar zij kunnen jou natuurlijk niet zien door het ontbreken van een camera.

Privacy

Een groot nadeel aan het gebruik van een apparaat met de Google assistent, is dat je Google toestemming moet geven voor het volgen van je web- en app-activiteiten. Doe je dat niet, dan is het apparaat vrijwel onbruikbaar. In een stadium waarin de assistent nog veel moet leren, is het misschien te verdedigen dat alle spraakopdrachten worden opgeslagen. Het is nodig om de assistent slimmer te maken. Maar de web- en app-instelling betreft je Google-account als geheel. Dus Google houdt ook je activiteiten op andere apparaten bij. Google Home bewaart al je vragen en opdrachten. Ze zijn zelfs letterlijk terug te luisteren op de 'Mijn activiteit' pagina in je Google-account. Als je daar privé-informatie aantreft, dan kun je die gegevens daar met een paar kliks verwijderen.

