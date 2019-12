Eerste indruk|De Chromecast is een klein goedkoop kastje waarmee je films, series en muziek kan streamen naar je tv. Nu is er een nieuwe versie op de markt met een nieuw design. Is deze beter dan zijn voorganger?

Conclusie: handig, maar niet vernieuwend

De Chromecast (2018) is een heel handig apparaatje om te streamen naar je televisie, maar hij is net zo handig als de Chromecast uit 2015. Nadat je de Chromecast hebt uitgepakt en geïnstalleerd zijn er geen merkbare verschillen te zien met de oudere Chromecast.

Google vervangt met deze nieuwe Chromecast de oudere versie uit 2015 met dezelfde vraagprijs. In sommige webshops kun je de oude Chromecast nog kopen. Wil je een Chromecast hebben? Koop dan de nieuwste. Misschien komen er nog updates uit die alleen op deze nieuwere versie verschijnen. Heb je al een Chromecast, dan is vervangen nu vrij zinloos.

Wat is een Chromecast De Chromecast is een kleine mediaspeler waarmee je gemakkelijk vanaf je mobiel of tablet naar je televisie of audiosysteem kunt streamen. Denk aan series van Netflix en filmpjes van YouTube bij de Chromecast voor tv. Met de Chromecast Audio stream je muziek van Spotify of radiozenders van de NPO naar je audiosysteem. Je smartphone of tablet gebruik je als afstandsbediening om de Chromecast te bedienen. Aan het logo in een app kun je herkennen dat je de video of audio kunt streamen naar je Chromecast. Lees meer over de Chromecast

Wat is er nieuw?

Nieuw design, en beschikbaar in 2 kleuren

De Chromecast is nu verkrijgbaar in zwart en wit, en de kleine ronde puck is wat kaler en mat. De vraag is hoe belangrijk het design is van een apparaatje dat achter je tv hangt. In principe zie je het apparaat niet meer wanneer je hem hebt geïnstalleerd.

15% sneller?

Deze nieuwe Chromecast zou volgens Google 15% sneller moeten zijn. In de praktijk merk je hier maar weinig van. Opstarten gaat niet sneller en ook bij het starten van een stream zie je geen duidelijk verschil. De nieuwe Chromecast en Chromecast uit 2015 zijn wel wat sneller dan de Chromecast-stick die in 2013 werd uitgebracht.

60 beelden per seconde

De nieuwe Chromecast kan in full-hd 60 beelden per seconde streamen. In theorie betekent dat de beelden vloeiender zijn. Maar standaard hebben video’s maar 24 of 30 beelden per seconde. Video’s met 60 beelden per seconde zie je alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld in bepaalde YouTube-video’s. Er zullen dus maar weinig video’s zijn waarbij je hier iets aan hebt.

Vernieuwingen in de toekomst?

De toekomst moet gaan uitwijzen wat de grootste vernieuwingen zijn van deze nieuwe Chromecast. Google heeft aangegeven dat je deze nieuwe Chromecast kunt koppelen aan de Chromecast Audio om zo tegelijkertijd muziek af te spelen op beide apparaten. Maar waarschijnlijk komt deze mogelijkheid ook naar de Chromecast uit 2015.

Welke soorten Google Chromecast zijn er? De Chromecast bestaat sinds 2013. Sinds de release zijn er verschillende versies uitgebracht. Lees de eerste indrukken van de andere versies: Voor video: Chromecast (2018) en Chromecast Ultra voor het streamen in 4K

Voor audio: Chromecast Audio

Lees meer: