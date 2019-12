Amazon Ring Pro en Nest Hello

Eerste indruk|Amazon en Nest introduceren videodeurbellen voor ‘gewone’ woonhuizen. Deze tonen via een app op je telefoon wie er bij je aanbelt, ook als je niet thuis bent. Handig in veel situaties, maar je moet er wel flink wat geld voor willen neertellen.

Conclusie: professioneel, handig en prijzig

Deurbellen met camera maken het leven leuker en makkelijker. Zowel Amazon als Nest (een dochterbedrijf van Google) introduceren een professioneel product. De Nest Hello is de meest geavanceerde videodeurbel. Net iets beter en/of uitgebreider dan de Amazon Ring Pro. De camera’s hebben dezelfde prijs: €279. Maar de Amazon Ring Pro is aantrekkelijker door een goedkoper abonnement voor de cloudopslag.

interessant voor?

Een videodeurbel kan handig zijn:

Als je vaak van huis bent en toch wil weten wie er voor deur staat. Je kunt mensen ook te woord staan, bijvoorbeeld de pakjesbezorger met een bestelling.

Om kwetsbare bewoners te beschermen die zelfstandig wonen. Je ziet welke opdringerige verkopers, oplichters, insluipers aanbellen. Kinderen of begeleiders kunnen meekijken en ingrijpen als dat mogelijk is. Is dat niet mogelijk, dan heb je in ieder geval de beelden.

Om de voordeur en de parkeerplek voor je deur te bewaken.

Beeld

Beide deurbellen geven een fraai en kleurecht plaatje. Ze hebben een grote kijkhoek van ongeveer 160 graden. Het beeld van de Nest heeft een resolutie van 1600x1200 pixels en is vierkanter dan dat van de Amazon Ring: 1920x1024 pixels. Nadeel van de Ring is dat door het ronde lensje (visoog) de hoeken van het beeld zwart zijn.

De Nest gebruikt eenzelfde soort lens, maar lost het op door het beeld naar de hoeken toe uit te rekken. Dat ziet er mooier uit, maar geeft wel een wat vertekend beeld.

Ringggg

Als iemand aanbelt krijg je enkele seconden later een notificatie op je telefoon. Bij de Nest zie je al klein in beeld wie voor de deur staat. De telefoon ontgrendelen en de app openen duurt bij beide deurbellen behoorlijk lang. Tussen de 5 en 10 seconden op onze (wat oudere) iPhone 5s. Je verwacht dat sommige mensen dan alweer vertrokken zijn, maar dat valt mee.

Op het scherm zie je wie voor de deur staat en je hoort wat hij/zij zegt. Door te drukken op het groene telefoontje in de app kun je praten met de persoon voor de deur. Bij de Nest kun je ook een robotstemmetje laten zeggen dat je de deur komt openen. Op de lijn zit wat vertraging en het geluid klinkt soms wat blikkerig, maar je kunt een verstaanbaar gesprek voeren.

Beelden in de cloud

Beide videodeurbellen kunnen camerabeelden opslaan in de cloud. De Amazon neemt alleen beeld op als er iets beweegt. De Nest neemt altijd beeld op, ook als er niets beweegt. Dat geeft veel dataverkeer, tot wel 300 GB per maand. Met een trage internetverbinding en opnames in HD-kwaliteit kan de Nest de verbinding overbelasten. Je kunt dan beter op zoek naar een ander product.

Bij beide systemen heb je voor het opslaan van beeld een abonnement nodig. Zonder abonnement heb je alleen de live-beeldverbinding en geen bewijsmateriaal voor de politie. Je kunt de beelden niet op een eigen server/netwerkschijf of geheugenkaartje opslaan.

Bij de Amazon Ring kost cloudopslag voor 30 dagen €30 per jaar.

Bij de Nest Hello is het goedkoopste abonnement €50 per jaar, maar dan worden de beelden maar 5 dagen bewaard. Wil je ze 30 dagen bewaren dan kost dat maar liefst €300 per jaar.

Bij de Nest Hello kun je wel gratis tot 3 uur terugkijken, maar deze beelden niet bewaren.

Beelden downloaden

Met een abonnement kun je fragmenten van opnames downloaden. Deze kun je bijvoorbeeld delen met de politie en je verzekeraar:

Bij de Nest Hello log je met je browser in op het Nest-account en maak je een ‘clip’ aan. Die kun je als bestand downloaden.

Bij de Amazon Ring kun je de beelden downloaden met de pc maar ook met de app. De Ring slaat alleen de fragmenten met beweging op en die kun je makkelijk als bestand downloaden.

Gezichtsherkenning

Als je bij de Nest gezichtsherkenning aanzet (die staat standaard uit) probeert hij de gezichten te herkennen van iedereen die in beeld komt. Zodra de camera voldoende beeldmateriaal van iemand heeft, kun je hem/haar een naam geven.

Op deze manier bouwt de Hello een lijst van bekende gezichten op. Je verwacht dat je dan ook notificaties krijgt als: Peter staat voor de deur. Maar het onderscheid blijft beperkt tot ‘bekend persoon’ en ‘onbekend persoon’.

Nachtopnames

Beide videodeurbellen hebben een infraroodcamera waardoor ze ook in het donker kunnen opnemen.

De nachtopnames van de Amazon Ring zijn prima. Op enkele meters afstand zijn gezichten al goed te herkennen.

De Nest is vrij lang in staat om gewoon beeld (in kleur) op te nemen. Pas bij de eerste echte schemer schakelt hij over op nachtopnames die ook van goede kwaliteit zijn.

Zijn videodeurbellen toegestaan?

Je mag van de Nederlandse wet een deurbel met camera gebruiken om te zien wie voor je deur staat. Als je de beelden opslaat - ook zonder dat er aangebeld wordt - dan hangt het van de situatie af of dit is toegestaan. Zeker in de situatie waarin jouw deurbel geheel op de openbare weg is gericht en je de beelden lang opslaat, overtreedt je waarschijnlijk de privacywet. Of dit echt zo is, verschilt van geval tot geval. Als de camera bijvoorbeeld is afgestemd op jouw auto, en die auto is de afgelopen tijd al meerdere keren beschadigd, dan kan het gerechtvaardigd zijn om de camera deels op de openbare weg te richten.

Bij het beschermen van eigendommen moet je wel kiezen voor een manier die het minst inbreuk maakt op de privacy van andere mensen. Op het moment dat je filmopnames opslaat moet je jouw bezoekers en de voorbijgangers sowieso laten weten dat je ze filmt, bijvoorbeeld met een sticker. Zowel Nest als Amazon leveren zo’n sticker mee.

Lees meer over (Beveiligings)camera's en privacy

Diefstal

Dit soort deurbellen zijn prijzig en ze zitten aan de buitenkant van je huis. Kwaadwillenden kunnen ze vrij gemakkelijk van je gevel rammen. Bij de Amazon Ring Pro zit een verzekering. Bij diefstal krijg je een andere bel. Nest heeft ingebouwd dat de Hello een mailtje stuurt op het moment dat hij geen stroomtoevoer meer krijgt. Daarin zit een link naar de laatst gemaakte opnames.

Waarschijnlijk wordt diefstal gedekt door jouw inboedel- en/of opstalverzekering. Dat laatste is waarschijnlijker, de bel zit immers aan de buitenkant van het huis vast, maar heel duidelijk is dat niet. Bij een allrisk-opstalverzekering is in feite alles gedekt, tenzij het uitdrukkelijk in de voorwaarden is uitgesloten.

Installatie

Bij de Amazon Ring Pro zit een voeding met hoog voltage, bij de Nest Hello niet. De laatste werkt mogelijk ook op de voeding van je huidige deurbel. Je verwijdert de oude bel en schroeft met 2 schroefjes de nieuwe bel vast. De bekabeling aanleggen, is een klusje waar je misschien de hulp van een technisch iemand bij kunt gebruiken.

Hierna installeer je de app op je telefoon en volg je de installatie-instructies. De camera’s bij je voordeur moeten een goede stabiele verbinding hebben met je wifinetwerk. Of de wifi bij je deur bruikbaar is, kun je testen vóór je een videodeurbel aanschaft.

Ga met je smartphone of tablet naar de voordeur en bezoek Speedtest.net met de browser op dat apparaat. De eerste keer meet Speedtest je downloadsnelheid en de tweede keer je uploadsnelheid. Het gaat om de tweede meting. Die is belangrijk, want de HD-videostroom moet náár de internetserver van Amazon of Nest.

