Beveiligingscamera's en privacy

Regels bij beveiligingscamera's

Je mag volgens de wet een beveiligingscamera voor je huis ophangen of een videodeurbel gebruiken. Zorg dat je de privacy van anderen niet of nauwelijks verstoort.

Privacy beschermen

Richt de camera zo dat je alleen je eigen terrein filmt. Dus niet op de buren en zo min mogelijk op de straat. Met de juiste software-instellingen bescherm je de privacy van anderen nog beter.

Laat weten dat je filmt

Je moet je bezoekers laten weten dat je opneemt. Bijvoorbeeld met een sticker. Vaak zit die bij de camera of videodeurbel.

Bewaren van de beelden

Je bewaart de opnames maximaal 4 weken.

Delen van de beelden

Je mag de beelden niet delen zonder toestemming van de mensen die gefilmd zijn.

Je mag ze niet delen via sociale media.

Je deelt beelden alleen met de politie. Dit kan bij een aangifte of bij een onderzoek van de politie.

Beelden opvragen door de politie

De politie mag je opnames opvragen als ze een strafrechtelijk onderzoek doen. Wil je de politie informeren dat jouw camera een deel van de straat filmt? Meld je dan aan bij het politieproject Camera in beeld.

Rechten van gefilmde personen

Mensen die gefilmd zijn, mogen het beeld- en geluidsmateriaal bekijken en beluisteren.

Burenruzie voorkomen

Beveiligingscamera

Een beveiligingscamera die ook de tuin van de buren filmt, kan tot een fikse burenruzie leiden. Schakel je een videodeur in met de standaard instellingen, dan zal hij bijna de hele straat filmen. Daar kunnen je buren last van hebben. Bovendien mag dit niet volgens de privacywet (AVG). Voorkom gedoe met de buren. Pas de instellingen van je deurbel aan, zodat je hen niet doorlopend filmt.

Denk je dat een camera bij de buren in strijd is met de privacywet? Dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht indienen. Je kunt de AP ook raadplegen of tippen.

Privacyvriendelijker instellingen

Hoe zorg je dat je slimme deurbel of beveiligingscamera niet alles op straat onbeperkt filmt? De meeste apparaten hebben handige privacy-opties:

Activiteitenzones

Veel slimme deurbellen en beveiligingingscamera's filmen direct als ze beweging in het beeld zien. Markeer specifieke gedeelten in het camerabeeld waarin de camera beweging registreert. Bewegingen buiten die gemarkeerde zone zal de camera negeren. Daar kun je handig gebruik van maken.

Stel: de camera heeft jouw tuinpad in beeld, dan kun je die prima als activiteitenzone markeren. De camera filmt dan alleen bezoekers die over dat pad lopen. De beweging van voorbijlopende mensen op straat, ziet hij niet meer. Voorbijgangers zullen daardoor minder snel gefimd worden.

Zo stel je het in per merk:

Bewegingsdetectie temmen

Bij de meeste apparaten kun je de bewegingsdetectie minder gevoelig maken. Zo filmt hij pas als iemand heel dichtbij je huis staat, of pas als hij aanbelt bij je slimme deurbel.

Tip: schakel de bewegingsdetectie van een slimme deurbel helemaal uit. Meestal filmt hij dan pas als iemand bij je aanbelt. Dat is de beste privacy-instelling. Probeer het eens uit.

Zo stel je het in per merk:

Privacyzones

Het kan zijn dat je camera de voordeur van de buren aan de overkant filmt, of de tuin van de buren naast je. Dit voorkom je als je privacyzones instelt. Je plakt als het ware stukjes van het camerabeeld zwart af. Die stukjes worden niet gefilmd.

Zo stel je het in per merk: