Beveiligingscamera's en privacy

Als je buren een beveiligingscamera op jouw tuin gericht hebben, vind je dat waarschijnlijk niet prettig. En je wil niet bij de Rijdende Rechter belanden omdat jij de tuin van de buren filmt, zoals in deze aflevering.

Als je vermoedt dat iets in strijd is met de privacywet, kun je de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) raadplegen, tippen of er een privacyklacht indienen.

Wetgeving

Als je je eigendommen beschermt, moet je kiezen voor een manier die het minst inbreuk maakt op de privacy van andere mensen. Zo overtreedt je de wet niet.

Het hangt van de situatie af of je in overtreding bent. Het gaat erom:

Met welk doel je een camera plaatst.

je een camera plaatst. Of een (bepaald type) camera noodzakelijk is om dit doel te bereiken.

Wat je met de beelden doet, bijvoorbeeld of je ze deelt en hoe lang je ze bewaart.

Of de camerabeelden goed beveiligd zijn (dit gaat nogal eens mis).

zijn (dit gaat nogal eens mis). Of en hoe je gefilmde mensen informeert.

Dat gefilmde mensen rechten hebben, zoals het recht op inzage en correctie.

Je huis beschermen: wat is er echt nodig?

Heel belangrijk is de vraag wat er echt nodig is om jouw huis te beschermen. In jargon: is er een 'gerechtvaardigd belang'?

Als het voor de bescherming van jouw huis niet echt nodig is om andermans terrein of de openbare weg in beeld te brengen, doe dat dan ook niet. Hetzelfde geldt voor de opslag van beelden waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Als het voor de bescherming van jouw huis niet echt nodig is om beelden (langere tijd) op te slaan, doe dat dan ook niet.

Let op: dit geldt bijvoorbeeld ook voor beelden van nummerborden van auto's. Die kun je herleiden naar een persoon.

Camera binnenshuis

Als je binnenshuis een camera hebt geplaatst en je krijgt bezoek, dan is privacy al snel in het geding. Helaas is niet makkelijk te zeggen wat wel of niet mag. Zomaar beelden op internet plaatsen mag in ieder geval niet: daarvoor is toestemming nodig van de mensen die in beeld zijn.

Voorbeeld: winkeldiefstal

Een winkelier heeft camerabeelden van een winkeldiefstal. Hij deelt ze met de politie als bewijs. Er komt een strafzaak of een civielrechtelijk geding. Nadat zo'n zaak onherroepelijk is geworden, mag de winkelier de beelden niet langer bewaren. De zaak is dan afgehandeld, dus het is niet echt nodig om de beelden te bewaren.

Voorbeeld: deurbel met camera

Heb je een deurbel met camera om te zien wie er voor je deur staat als er aangebeld wordt, dan is dit prima. Maar sla je de beelden op, of gebruik je gezichtsherkenning, dan hangt het af van de situatie of dat mag. Ook als er niet aangebeld wordt.

Zeker wanneer jouw deurbel geheel op de openbare weg is gericht en je de beelden gedurende langere tijd opslaat, ben je waarschijnlijk in overtreding. Maar of dit ook echt zo is, verschilt van geval tot geval. Is de camera bijvoorbeeld afgestemd op jouw auto die op de openbare weg staat? En is die auto de afgelopen tijd al meerdere keren beschadigd? Dan kan het wel gerechtvaardigd zijn om de camera deels op de openbare weg te richten.

