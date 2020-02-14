Soorten beveiligingscamera's

IP-camera

Een IP-camera verstuurt beelden via het internet. Zo kun je ze bekijken op je smartphone of computer. IP staat voor 'internet protocol'.

Het voordeel hiervan is dat je zo locatie-onafhankelijk, overal ter wereld, kunt zien wat er thuis gebeurt.

Wificamera

Een wificamera is een IP-camera die een wifiverbinding gebruikt om beelden door te sturen. Je hebt dus geen internetkabel nodig. Handig wanneer je de camera gebruikt op plekken waar geen internetkabel is, zoals bij een schuur of op zolder.

Het nadeel is dat een wifisignaal verstoord kan worden door zogenoemde 'wifijammers'. Dan kan de camera geen beeld doorgeven.

Helemaal draadloos is het pas als je een wificamera hebt met batterijen. Nadeel is dan wel dat je die moet opladen of vervangen.

Deurbel met camera



Met een deurbel met camera zie je wie er voor de deur staat voordat je naar de deur loopt of als je niet thuis bent. Je krijgt een melding via je telefoon zodra er aangebeld wordt. En als je wilt ook als er iemand gedetecteerd wordt.

Een deurbel met camera lijkt veel op een beveiligingscamera, maar heeft duidelijk een ander doel. Een deurbel met camera is ontworpen om personen dichtbij de deur in beeld te brengen. Maar bij een beveiligingscamera is het onderwerp ook op afstand nog duidelijk in beeld.

Een deurbel met camera kan wel beweging detecteren. Op grotere afstand is dit wel minder betrouwbaar.

Bij een goede deurbel met camera kun je ook praten met degene aan de deur. Je opent de app, ziet het livebeeld en kunt met de bezoeker spreken.

Bekijk en vergelijk:

De beste deurbellen

PTZ-camera: gedetailleerd beeld

PTZ staat voor 'pan', 'tilt' en 'zoom'. Een PTZ-camera kun je op afstand draaien (pan) en kantelen (tilt). Ook kun je op het beeld in- en uitzoomen. Zo kun je vanaf je smartphone of laptop echt rondkijken op de plek waar de camera hangt.

Een alternatief is een camera met een heel grote beeldhoek, zodat je alles in beeld hebt zonder de camera te hoeven draaien. Houd wel rekening met de privacy van anderen. Als een camera een grote beeldhoek heeft, dan gaat dit ten koste van de scherpte van onderwerpen die ver weg zijn.

Een PTZ-camera kan vaak juist wel goed details in beeld brengen.

PTZ-camera's hebben zonder uitzondering een onhandige eigenschap. Je kunt er vaak wel privacy-zones in aangeven. Dus delen van het beeld die je juist niet beeld wilt brengen. Bijvoorbeeld om de privacy van je buren te beschermen. Maar zodra je de camera draait, dan draaien deze zones mee. Er worden dan toch onbedoeld delen van het beeld zichtbaar. Voor detectiezones geldt hetzelfde, ook deze draaien mee.

Cloudcamera

Een cloudcamera is een IP-camera met een cloudopslagfunctie. Hierdoor hoef je niet zelf voor opslag te zorgen op bijvoorbeeld een SD-kaart of NAS. De beelden worden opgeslagen in de cloud en niet op de camera zelf. Voordeel is dat je gewoon toegang tot de beelden blijft houden. Ook als je camera stuk gaat. Een nadeel is dat je voor opslag vaak maandelijks moet betalen. Als je een camera jarenlang gebruikt dan is dit best kostbaar. En de maandelijkse kosten stijgen soms plotseling.

Er zijn camera's die alleen beelden kunnen opslaan in de cloud. Ze hebben geen optie om beelden gratis op bijvoorbeeld een SD-kaart op te slaan.

Bekijk en vergelijk:

Beveiligingscamera's met cloudopslag

Dome-camera

Camera's die weggewerkt zijn in een bol heten dome-camera's. Je ziet ze op allerlei plekken, meestal aan een plafond. Vaak zijn ze waterdicht en kun je ze buiten gebruiken. Een dome-camera is soms een PTZ-camera, dus een camera die je op afstand kunt verstellen.

Indoor/Outdoorcamera

Het verschil tussen een binnen- en buitencamera zit vooral in de stof- en waterdichtheid. Een buitencamera moet natuurlijk goed bestand zijn tegen vocht en vuil. Er zij verschillende niveaus van waterdichtheid:

Plensdicht (IP44 of IP54)

Spatwaterdicht (IP65)

Waterbestendig (IP66)

Dompeldicht (IP67)

Bekijk en vergelijk:

Beveiligingscamera's voor binnen

Beveiligingscamera's voor buiten

Camera met draad of PoE:

Een wifisignaal kan onstabiel zijn, of zelfs verstoord worden, door kwaadwillenden met een zogenoemde wifijammer. Als de camera met een ethernetkabel kan worden aangesloten, heb je daar geen last van. Een handige variant van aansluiten met een ethernetkabel is als de camera ook Power over Ethernet (PoE)) ondersteunt. Dit betekent dat de camera stroomtoevoer via dezelfde netwerkkabel krijgt. Dus zo'n camera heeft maar 1 kabel nodig, in plaats van 2.

Let op: de andere kant van de kabel moet je aansluiten op een apparaat dat óók geschikt is voor PoE. Of op een zogenaamde Power over Ethernet injector.

Full HD - UHD IP-camera

Je ziet veel IP-camera's met een hoge beeldkwaliteit zoals Full HD. Beveiligingscamera's met UHD (Ultra High Definition) zijn er ook steeds meer.

Over het algemeen geldt: hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld. Helaas is dit niet altijd zo. De kwaliteit van de lens, de gebruikte cameratechniek en de verwerking van de data hebben ook een groot effect op de scherpte van de beelden.

Bekijk en vergelijk:

Beveilgingscamera's met Full HD of meer