IP-camera’s, Cloudcamera’s, Pan-Tilt-Zoom-camera's... Wat zijn dat allemaal? We geven een korte opsomming van de verschillende soorten beveiligingscamera's. Of eigenlijk van eigenschappen, want bijna elke camera past wel in meerdere van deze hokjes.

IP-camera

Een IP-camera dankt zijn naam aan het feit dat het via internet, ook wel internet-protocol (IP) genoemd, beelden verstuurt, zodat je deze kunt bekijken op jouw smartphone of computer. Het voordeel hiervan is dat je zo locatie-onafhankelijk, overal ter wereld, kunt zien wat er thuis gebeurt.

Wificamera

Een wificamera is een IP-camera die gebruik maakt van een wifiverbinding om beelden door te sturen. Je hebt hierdoor geen fysieke internetkabel nodig. Handig wanneer je de camera gebruikt in een ruimte waar geen internetkabel is, zoals een schuur of zolder. Helemaal draadloos is het pas als je een wificamera hebt met batterijen. Nadeel is wel dat je die periodiek moet opladen of vervangen.

PTZ-camera: Pan, Tilt, Zoom

Een PTZ-camera kun je op afstand draaien (Pan) en kantelen (Tilt). Ook kun je op het beeld in- en uitzoomen (Zoom). Zo kun je vanaf je smartphone of laptop echt rondkijken in de ruimte waar de camera hangt. Een alternatief is een camera met een heel grote beeldhoek, zodat je alles in beeld hebt zonder de camera te hoeven draaien.

Cloudcamera

Een cloudcamera is een IP-camera met een cloudopslagfunctie. Hierdoor hoef je niet zelf voor een opslagapparaat (SD-kaart of NAS bijvoorbeeld) te zorgen. De beelden worden opgeslagen in de cloud en niet op de camera zelf. Wat als voordeel heeft dat, mocht je camera stuk gaan, je gewoon toegang tot de beelden blijft houden.

Dome-camera

Camera's die weggewerkt zijn in een bol. Je ziet ze op allerlei plekken, meestal aan een plafond. Ze worden dome-camera's genoemd. Vaak zijn ze waterdicht en kun je ze buiten gebruiken.

Indoor/Outdoorcamera

Het verschil tussen een indoorcamera voor gebruik binnenshuis en een outdoorcamera voor gebruik buitenshuis, zit vooral in het stof- en waterdicht zijn van de buitencamera. Beide categorieën komen in vele soorten en maten.

PoE-camera: Power over Ethernet

Als je een camera wilt plaatsen op een plek waar geen stopcontact zit, maar die je wel kunt bereiken met een netwerkkabel is een PoE-camera wat je zoekt. PoE staat voor Power over Ethernet, wat betekent dat de camera stroomtoevoer via de netwerkkabel krijgt. Let op: de andere kant van de kabel moet ook op een apparaat dat geschikt is voor PoE aangesloten zijn.

Full HD - UHD IP-camera

HD staat voor high definition en slaat op de beeldkwaliteit. Full HD (met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels) is momenteel een veelgebruikte standaard voor IP-camera’s. Beveiligingscamera's met UHD (Ultra High Definition)zijn er nog nauwelijks. Over het algemeen geldt: hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld. Helaas is dit niet altijd zo. De kwaliteit van de lens, de gebruikte cameratechniek en de verwerking van de data hebben ook een groot effect op de scherpte van de beelden.

Infraroodcamera

Deze camera’s zijn uitgerust met infrarood verlichting, waardoor ze nachtzicht hebben. Hierdoor kunnen ze ’s avonds en ’s nachts ook heldere beelden opnemen. Wil je een beveiligingscamera gebruiken voor inbraakpreventie in een onverlichte omgeving? Dan is dit een camera-eigenschap die handig voor je is.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke beveiligingscamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste beveiligingscamera's

Lees ook: