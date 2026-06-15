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Beveiligingscamera's vergelijken

Laatste update van de test: 15 juni 2026|

Zorg voor een veiliger gevoel met een beveiligingscamera voor buiten of binnen. Wij testen beveiligingscamera's die via een app in contact staan met je smartphone. 

  • TP-Link Tapo C246D
    TP-LinkTapo C246D
    Buitencamera|2304x1296 pixels|107.8° horizontaal, 57.8° verticaal, 125.5° diagonaal / 57.8° horizontaal, 30.1° verticaal, 67.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou AOV PT 5MP
    ImouAOV PT 5MP
    Buitencamera|2880x1620 pixels|76° horizontaal, 41° verticaal, 91° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy C35 2-cam kit + Homebase Mini
    EufyC35 2-cam kit + Homebase Mini
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C645D Kit
    TP-LinkTapo C645D Kit
    Buitencamera|2304x1296 pixels|137,6° horizontaal, 73° verticaal, 165,1° diagonaal / 56.5° horizontaal, 30.6° verticaal, 65.5° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Elite Pro Floodlight PoE
    ReolinkElite Pro Floodlight PoE
    Buitencamera|7680x2160 pixels|180° horizontaal, 55° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G6 Turret wit
    UbiquitiG6 Turret wit
    Buitencamera|3840x2160 pixels|109.9° horizontaal, 56.7° verticaal, 134.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Somfy Outdoor Camera 2 antraciet
    SomfyOutdoor Camera 2 antraciet
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Floodlight Cam Pro (2nd gen)
    RingFloodlight Cam Pro (2nd gen)
    Buitencamera|3840x2160 pixels|140° horizontaal, 85° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy E40 Duo Pack + Homebase 3
    EufyE40 Duo Pack + Homebase 3
    Buitencamera|2688x1520 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy EufyCam S4
    EufyEufyCam S4
    Buitencamera|2688x3040 pixels|107° horizontaal, 57° verticaal, 130° diagonaal / 40° horizontaal, 23° verticaal, 46° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy SoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    EufySoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    Buitencamera|3840x2160 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Synology BC800Z
    SynologyBC800Z
    Buitencamera|3840x2160 pixels|112,1° horizontaal, 58° verticaal, 137,5° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G5 Flex
    UbiquitiG5 Flex
    Binnencamera|2688x1520 pixels|102,4˚ horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • LSC Smart Connect draaibare camera
    LSCSmart Connect draaibare camera
    Binnencamera|2304x1296 pixels|100°

    € 18,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Omajin Draadloze camera OWC-01-EU
    OmajinDraadloze camera OWC-01-EU
    Buitencamera|2952x1944 pixels|140°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Indoor Cam E30
    EufyIndoor Cam E30
    Binnencamera|3840x2160 pixels|125°

    € 80,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Lumus Pro E450
    ReolinkLumus Pro E450
    Buitencamera|3840x2160 pixels|106° horizontaal, 56° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus op batterij
    RingBuitencamera Plus op batterij
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

Beveiligingscamera's getest

Koop je een draadloze beveiligingscamera met accu of 1 met netvoeding en een netwerkkabel? Wil je beelden lokaal opslaan of in de cloud met een betaald abonnement? Er zijn veel dingen om aan te denken bij het kopen van een bewakingscamera, of je die nu koopt om je huisdier in de gaten te houden of om je eigendommen te beschermen. We helpen je de keuze makkelijker te maken.

Een beveiligingscamera of IP-camera moet wel veilig zijn. Je wilt niet dat anderen de beelden ook zien. Daarom testen we beveiligingscamera's naast gebruiksgemak, beeldkwaliteit en bewegingsdetectie ook op veiligheid en privacy.

In onze test hebben we beveligingscamera's van onder andere Foscam, Ring, Google, Imou, Eufy, Ezviz en Arlo.

Beveiligingscamera kopen

Beveiligingscamera's voor je huis koop je in een set, of in sommige gevallen los. Vaak kun je de beelden van de camera opslaan, zodat je ze als bewijsmateriaal kunt gebruiken. De beste beveiligingscamera is niet goedkoop, maar er zijn ook goed bruikbare camera's voor ruim onder de €100. 

Beveiligingscamera's vergelijken

Om de beste beveiligingscamera te kopen, vergelijk je ze bij ons op prijs en kwaliteit. Let niet alleen op aanschafprijs, maar ook op abonnementskosten voor beeldopslag. Vergelijk niet alleen de beeldhoeken, maar ook de scores voor beeldkwaliteit overdag en 's nachts. En welke oplossing voor stroom en internetverbinding wil je? Draadloos of toch liever kabels? 

Beveiligingscamera's per merk