Zorg voor een veiliger gevoel met een beveiligingscamera voor buiten of binnen. Wij testen beveiligingscamera's die via een app in contact staan met je smartphone.

Beveiligingscamera's getest

Koop je een draadloze beveiligingscamera met accu of 1 met netvoeding en een netwerkkabel? Wil je beelden lokaal opslaan of in de cloud met een betaald abonnement? Er zijn veel dingen om aan te denken bij het kopen van een bewakingscamera, of je die nu koopt om je huisdier in de gaten te houden of om je eigendommen te beschermen. We helpen je de keuze makkelijker te maken.

Een beveiligingscamera of IP-camera moet wel veilig zijn. Je wilt niet dat anderen de beelden ook zien. Daarom testen we beveiligingscamera's naast gebruiksgemak, beeldkwaliteit en bewegingsdetectie ook op veiligheid en privacy.

In onze test hebben we beveligingscamera's van onder andere Foscam, Ring, Google, Imou, Eufy, Ezviz en Arlo.

Beveiligingscamera kopen

Beveiligingscamera's voor je huis koop je in een set, of in sommige gevallen los. Vaak kun je de beelden van de camera opslaan, zodat je ze als bewijsmateriaal kunt gebruiken. De beste beveiligingscamera is niet goedkoop, maar er zijn ook goed bruikbare camera's voor ruim onder de €100.

Beveiligingscamera's vergelijken

Om de beste beveiligingscamera te kopen, vergelijk je ze bij ons op prijs en kwaliteit. Let niet alleen op aanschafprijs, maar ook op abonnementskosten voor beeldopslag. Vergelijk niet alleen de beeldhoeken, maar ook de scores voor beeldkwaliteit overdag en 's nachts. En welke oplossing voor stroom en internetverbinding wil je? Draadloos of toch liever kabels?