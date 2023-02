Je huis goed beveiligen doe je met een beveiligingscamera buiten. Hang hem in de tuin of bij de voor- of achterdeur en je hebt steeds in de gaten wat er gebeurt. Maar welke bewakingscamera kies je?

Ring Stick it Up Elite toevoegen aan je favorieten

Stick it Up Elite

Beveiligingscamera’s voor buiten getest

In onze test beveiligingscamera’s zitten verschillende soorten camera’s, waaronder camera’s voor buitenshuis.

We letten in de test op hoe goed ze meldingen geven als er bijvoorbeeld beweging gedetecteerd wordt. Ook letten we op de kwaliteit van de camerabeelden, de verbinding en hoe makkelijk je ze kunt installeren en gebruiken. Tn slotte beoordelen we de aandacht voor privacy en veiligheid.

Beveiligingscamera voor buiten kopen

Er is ruime keuze aan buitencamera’s. De meeste beveiligingscamera's werken met wifi. Je verbindt je buitencamera met wifi en kan zo via internet op bijvoorbeeld je smartphone de beelden in de app zien. Je kunt ook kiezen voor een outdoorcamera die niet me wifi werkt, maar die je met een ethernetkabel verbindt. Dan ben je zekerder van een goede verbinding.

Welke bewakingscamera met (of zonder) wifi je moet kopen, hangt af van je wensen. Een wifi-camera heeft als voordelen dat je geen kabel nodig hebt en de installatie heel makkelijk is. Maar je moet wel een goed signaal hebben én het wifi-signaal kan geblokkeerd worden door kwaadwillenden.

Er zijn volledig draadloze bewakingscamera’s voor buiten. Die werken met een accu. Wil je nooit zonder lege batterij zitten, kies je voor een bedraad camerasysteem. Dan moet je dus een stroomdraad naar buiten trekken. Met een beveiligingscamera met accu en netvoeding zit je helemaal goed.

De manier van opslag van beelden verschilt per bewakingscamera. Je kunt de beelden in de cloud opslaan (al dan niet met een abonnement), op je telefoon, of op een NAS. Vaak kun je verschillende manieren kiezen.

Er zijn beveiligingscamera's met infrarood om ook in het donker beeld te hebben, of met een lamp die aangaat als er beweging wordt gedetecteerd.

Meestal kun je kiezen voor een witte of zwarte beveiligingscamera voor buiten.

Bewakingscamera’s voor buiten vergelijken

In deze vergelijker kun je de beveiligingscamera’s voor buiten nog verder filteren om tot een selectie te komen die aan jouw wensen voldoet. Filter bijvoorbeeld op nachtvisie, microfoon, of de manier van beeldopslag.

Vergelijk de buitencamera’s vervolgens op de testresultaten om te zien wat een goede buitencamera is. En vergelijk ook de specificaties met elkaar.

Natuurlijk kun je ook filteren, sorteren en vergelijken op prijs. Zo vind je een betaalbare bewakingscamera voor buiten.