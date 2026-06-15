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Buitencamera's

Laatste update van de test: 15 juni 2026|

Je huis goed beveiligen doe je met een beveiligingscamera buiten. Hang hem in de tuin of bij de voor- of achterdeur en je hebt steeds in de gaten wat er gebeurt. Maar welke bewakingscamera kies je?

  • TP-Link Tapo C246D
    TP-LinkTapo C246D
    Buitencamera|2304x1296 pixels|107.8° horizontaal, 57.8° verticaal, 125.5° diagonaal / 57.8° horizontaal, 30.1° verticaal, 67.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou AOV PT 5MP
    ImouAOV PT 5MP
    Buitencamera|2880x1620 pixels|76° horizontaal, 41° verticaal, 91° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy C35 2-cam kit + Homebase Mini
    EufyC35 2-cam kit + Homebase Mini
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C645D Kit
    TP-LinkTapo C645D Kit
    Buitencamera|2304x1296 pixels|137,6° horizontaal, 73° verticaal, 165,1° diagonaal / 56.5° horizontaal, 30.6° verticaal, 65.5° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Elite Pro Floodlight PoE
    ReolinkElite Pro Floodlight PoE
    Buitencamera|7680x2160 pixels|180° horizontaal, 55° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G6 Turret wit
    UbiquitiG6 Turret wit
    Buitencamera|3840x2160 pixels|109.9° horizontaal, 56.7° verticaal, 134.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Somfy Outdoor Camera 2 antraciet
    SomfyOutdoor Camera 2 antraciet
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Floodlight Cam Pro (2nd gen)
    RingFloodlight Cam Pro (2nd gen)
    Buitencamera|3840x2160 pixels|140° horizontaal, 85° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy E40 Duo Pack + Homebase 3
    EufyE40 Duo Pack + Homebase 3
    Buitencamera|2688x1520 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy EufyCam S4
    EufyEufyCam S4
    Buitencamera|2688x3040 pixels|107° horizontaal, 57° verticaal, 130° diagonaal / 40° horizontaal, 23° verticaal, 46° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy SoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    EufySoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    Buitencamera|3840x2160 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Synology BC800Z
    SynologyBC800Z
    Buitencamera|3840x2160 pixels|112,1° horizontaal, 58° verticaal, 137,5° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Omajin Draadloze camera OWC-01-EU
    OmajinDraadloze camera OWC-01-EU
    Buitencamera|2952x1944 pixels|140°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Lumus Pro E450
    ReolinkLumus Pro E450
    Buitencamera|3840x2160 pixels|106° horizontaal, 56° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus op batterij
    RingBuitencamera Plus op batterij
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus met stekkeradapter
    RingBuitencamera Plus met stekkeradapter
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    € 100,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C460 KIT
    TP-LinkTapo C460 KIT
    Buitencamera|3840x2160 pixels|134° diagonaal, 113° horizontaal, 59° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C660 Kit
    TP-LinkTapo C660 Kit
    Buitencamera|3840x2160 pixels|105° diagonaal, 88° horizontaal, 45° verticaal

    € 125,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

Beveiligingscamera’s voor buiten getest

In onze test beveiligingscamera’s zitten verschillende soorten camera’s, waaronder camera’s voor buitenshuis.

We letten in de test op hoe goed ze meldingen geven als er bijvoorbeeld beweging gedetecteerd wordt. Ook letten we op de kwaliteit van de camerabeelden, de verbinding en hoe makkelijk je ze kunt installeren en gebruiken. Ten slotte beoordelen we de aandacht voor privacy en veiligheid.

Beveiligingscamera voor buiten kopen

Er is ruime keuze aan buitencamera’s. De meeste beveiligingscamera's werken met wifi. Je verbindt je buitencamera met wifi en kan zo via internet op bijvoorbeeld je smartphone de beelden in de app zien. Je kunt ook kiezen voor een outdoorcamera die niet met wifi werkt, maar die je met een ethernetkabel verbindt. Dan ben je zekerder van een goede verbinding. 

Welke bewakingscamera met (of zonder) wifi je moet kopen, hangt af van je wensen. Een wifi-camera heeft als voordelen dat je geen kabel nodig hebt en de installatie heel makkelijk is. Maar je moet wel een goed signaal hebben én het wifi-signaal kan geblokkeerd worden door kwaadwillenden. 

Er zijn volledig draadloze bewakingscamera’s voor buiten. Die werken met een accu. Wil je nooit zonder lege batterij zitten, kies je voor een bedraad camerasysteem. Dan moet je dus een stroomdraad naar buiten trekken. Met een beveiligingscamera met accu en netvoeding zit je helemaal goed.

De manier van opslag van beelden verschilt per bewakingscamera. Je kunt de beelden in de cloud opslaan (al dan niet met een abonnement), op je telefoon, of op een NAS. Vaak kun je verschillende manieren kiezen.

Er zijn beveiligingscamera's met infrarood om ook in het donker beeld te hebben, of met een lamp die aangaat als er beweging wordt gedetecteerd. 

Meestal kun je kiezen voor een witte of zwarte beveiligingscamera voor buiten.

Bewakingscamera’s voor buiten vergelijken

In deze vergelijker kun je de beveiligingscamera’s voor buiten nog verder filteren om tot een selectie te komen die aan jouw wensen voldoet. Filter bijvoorbeeld op nachtvisie, microfoon, of de manier van beeldopslag.
Vergelijk de buitencamera’s vervolgens op de testresultaten om te zien wat een goede buitencamera is. En vergelijk ook de specificaties met elkaar. 

Natuurlijk kun je ook filteren, sorteren en vergelijken op prijs. Zo vind je een betaalbare bewakingscamera voor buiten.

Beveiligingscamera's per merk