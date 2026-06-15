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D-Link beveiligingscamera

Welke D-Link beveiligingscamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van D-Link beveiligingscamera's en vergelijk de D-Link beveiligingscamera met andere beveiligingscamera's.
Laatste update van de test: 15 juni 2026
  • D-Link DCS-8600LH
    D-LinkDCS-8600LH
    Buitencamera|1920x1080 pixels|117° horizontaal, 59° verticaal, 135° diagonaal
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • D-Link DCS-6100LH
    D-LinkDCS-6100LH
    Binnencamera|1920x1080 pixels|90° horizontaal, 60° verticaal, 110° diagonaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • D-Link DCS-8627LH
    D-LinkDCS-8627LH
    Buitencamera|1080p pixels|123,8° horizontaal, 65,4° verticaal, 150° diagonaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • D-Link DCS-2670L
    D-LinkDCS-2670L
    Buitencamera|1920x1080 pixels|180° diagonaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • D-Link DCS-5222L
    D-LinkDCS-5222L
    Binnencamera|720p pixels

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • D-Link DCS-2123L
    D-LinkDCS-2123L
    Binnencamera|720p pixels

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • D-Link DCS-932L
    D-LinkDCS-932L
    Binnencamera|640x480 pixels

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • D-Link DCS-5010L
    D-LinkDCS-5010L
    Binnencamera|640x480 pixels

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

Beveiligingscamera's per merk