Gebruikstips voor je beveiligingscamera

Videobeelden kun je vaak opslaan in de cloud. Alleen versleuteld opgeslagen bestanden zijn veilig. Het verzenden is eigenlijk altijd wel versleuteld, maar hoe de fabrikant het opslaat is niet altijd duidelijk.

Wachtwoord voor account instellen

Om je beelden veilig te stellen is het heel belangrijk dat je een goed wachtwoord instelt voor je account.

Veilig de app en camera verbinden

Om van een afstand mee te kunnen kijken, moet de app verbinding maken met de camera. Bij elke camera werkt dat net even anders, bijvoorbeeld met een unieke code of door een knop in te drukken.

Het standaard wachtwoord van de fabrikant is onveilig. Vergeet je die te veranderen, dan loop je het risico dat anderen met je mee kunnen kijken. Pas het daarom altijd aan.

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Veilig opnamen opslaan in de cloud