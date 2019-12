Gebruikstips voor je beveiligingscamera

Videobeelden kun je meestal opslaan in de cloud. Alleen versleuteld verzonden en opgeslagen bestanden zijn veilig. Het is niet altijd even duidelijk of de fabrikant dit ook echt doet.

Lees meer over veilig opnamen opslaan in de cloud.

Wachtwoord voor account instellen

Om je beelden veilig te stellen is het vooral heel belangrijk dat je een goed wachtwoord instelt voor je account.

Veilig de app en camera verbinden

Om van een afstand mee te kunnen kijken, moet de app verbinding maken met de camera. Bij elke camera werkt dat net even anders. Een veilige verbinding is bijvoorbeeld een unieke code inscannen of een knop indrukken.

Een standaard wachtwoord intikken in de app is onveilig. Vergeet je die te veranderen, dan loop je het risico dat anderen met jou mee kunnen kijken. Het is daarom zeer kwalijk als de installatieprocedure je niet dwingt om het wachtwoord aan te passen.

Meekijken bij andere camera’s

Een volslagen vreemdeling kon begin oktober 2017 makkelijk meekijken én praten via de De Maxxter ACT-IPC-01 van de Action die een klant had gekocht. Tijdens installatie van deze camera kwam het wijzigen van het standaard wachtwoord niet aan de orde. Dit werd pas verderop in de handleiding genoemd.

Al in 2015 maakte Tros Radar een uitzending over de website www.insecam.org. Op die site kijk je mee met camera's van Foscam, Netcam en Axis, maar ook van Linksys, Panasonic, Sony en TPLink omdat het standaard wachtwoord nooit is aangepast.