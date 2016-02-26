Gebruikstips voor je beveiligingscamera

Heb je een beveiligingscamera gekocht? De meeste ip-camera's zijn tegenwoordig makkelijk te installeren. Wij leggen uit hoe je dat doet en geven tips voor het gebruik van je beveiligingscamera.
Expert beveiligingscamera's
Richt de camera niet op een plek met veel beweging, zoals een kattenluik. Ook het licht van bijvoorbeeld een langsrijdende auto kan op een beweging lijken.
Bekijk en vergelijk:
Beveiligingscamera's met cloudopslag
Videobeelden kun je vaak opslaan in de cloud. Alleen versleuteld opgeslagen bestanden zijn veilig. Het verzenden is eigenlijk altijd wel versleuteld, maar hoe de fabrikant het opslaat is niet altijd duidelijk.
Om je beelden veilig te stellen is het heel belangrijk dat je een goed wachtwoord instelt voor je account.
Om van een afstand mee te kunnen kijken, moet de app verbinding maken met de camera. Bij elke camera werkt dat net even anders, bijvoorbeeld met een unieke code of door een knop in te drukken.
Het standaard wachtwoord van de fabrikant is onveilig. Vergeet je die te veranderen, dan loop je het risico dat anderen met je mee kunnen kijken. Pas het daarom altijd aan.
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Veilig opnamen opslaan in de cloud
Hang je beveiligingscamera zo op dat hij goed zichtbaar is. Dat heeft een preventieve werking. Hetzelfde geldt voor dummycamera’s. Die zijn al te koop voor een paar euro.
Staat je camera binnen? Plaats dan goed zichtbare stickers of bordjes die duidelijk maken dat je huis beveiligd is.
Dit moet je doen als er een inbreker in beeld staat:
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Tips om inbraak te voorkomen
Stel dat je te maken krijgt met een inbraak. Dan wil je de beelden achteraf in de beste kwaliteit kunnen delen met de politie. Dit kun je doen via:
Nadeel van een sd-kaart is dat die gestolen kan worden, zeker als die in de camera zit. Vaak zijn deze opnamen niet versleuteld. Er zijn camera's met opslag in een apart kastje, dat in de meterkast staat.
De meeste cloudcamera’s koppel je aan de cloud van de fabrikant. Andere kun je ook koppelen aan bijvoorbeeld je Google Drive- of Dropbox-account.
Soms zijn er andere opties zoals een ftp-server, of opslag op een netwerkschijf. Maar die zijn niet altijd even makkelijk in gebruik.
Als je een echte of een dummycamera hebt hangen, wil de politie dat graag weten. Je kunt je camera aanmelden bij Camera in Beeld op politie.nl. De politie kan niet meekijken. Maar wil wel in 1 oogopslag zien of en op welke locaties camera’s hangen.
Als er bij jou in de buurt iets gebeurt, weet de politie snel waar ze beelden kunnen opvragen. Op het aanmeldformulier geef je aan:
Ook kun je een screenshot uploaden van het blikveld van je camera. De beelden die de politie opvraagt kunnen in een strafzaak in het strafdossier belanden. En dus ook het adres van de camera-eigenaar (zie Eigenaar camera in strafdossier).
Uit de database blijkt dat 86% van de camera's van bedrijven en particulieren de openbare weg filmt (bron: VPNGids.nl). Terwijl dat niet zomaar mag in verband met privacy.
Hang de camera zo op dat je het terrein van je buren en de openbare weg niet in beeld hebt.
Kun je niet voorkomen dat je de openbare weg of de buren ziet? Kijk dan of je het beeld deels kunt afschermen. Sommige camera's kunnen dat digitaal met 'privacyzones'. Daarmee maak je 1 of meer delen van het beeld zwart. Je kunt de camera ook deels afplakken met tape. Of zoom in met de camera, waardoor je minder in beeld hebt.
Is dat niet werkbaar? Stel je camera dan zo in dat hij zo min mogelijk opnamen maakt. Stel detectiezones in zodat dat de camera niet reageert op beweging op de openbare weg.
Laat duidelijk zien dat er camerabewaking is. Bijvoorbeeld met een sticker die duidelijk zichtbaar is in het gebied dat in beeld is van de camera.
Sla de beelden goed beveiligd op, zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen. Deel opnames niet met anderen.
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Beveiligingscamera's en privacy