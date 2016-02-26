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Gebruikstips voor je beveiligingscamera

Heb je een beveiligingscamera gekocht? De meeste ip-camera's zijn tegenwoordig makkelijk te installeren. Wij leggen uit hoe je dat doet en geven tips voor het gebruik van je beveiligingscamera.

Snel naar:

  1. Installatie van je beveiligingscamera
  2. Beelden veilig opslaan en bekijken
  3. Tips om inbraak te voorkomen
  4. Beelden opslaan en delen met de politie
  5. Meld je camera bij de politie
  6. Privacy van anderen: voorkom klachten

1

Installatie van je beveiligingscamera

Stappenplan

  1. Plaats een binnencamera op een plek waar gezichten goed in beeld komen. Een buitencamera plaats je hoger. Plaats hem zo dat je niet onnodig veel in beeld hebt (in verband met privacy).
  2. Sluit de camera aan op een stopcontact (als hij geen accu heeft).
  3. Installeer de camera-app op je smartphone.
  4. Maak een account aan in de app of op de website van de fabrikant. Meestal is een e-mailadres en een wachtwoord voldoende.
  5. Verbind de camera met de app. Bij elke camera gaat dat net even anders, bijvoorbeeld door het inscannen van een (QR)-code.
  6. De camera maakt verbinding met je wifi-netwerk. Vul het wachtwoord van je netwerk in.
  7. Stel de app en de camera in naar wens: zet de automatische bewegingsdetectie aan en geef aan of je meldingen wilt ontvangen. Soms kun je ook de gevoeligheid instellen of welk deel van het beeld binnen het detectiegebied moet vallen.

Voorkom vals alarm

Richt de camera niet op een plek met veel beweging, zoals een kattenluik. Ook het licht van bijvoorbeeld een langsrijdende auto kan op een beweging lijken.

Bekijk en vergelijk: 
Beveiligingscamera's met cloudopslag

Beveiligingscamera_binnen

2

Beelden veilig opslaan en bekijken

Videobeelden kun je vaak opslaan in de cloud. Alleen versleuteld opgeslagen bestanden zijn veilig. Het verzenden is eigenlijk altijd wel versleuteld, maar hoe de fabrikant het opslaat is niet altijd duidelijk.

Wachtwoord voor account instellen

Om je beelden veilig te stellen is het heel belangrijk dat je een goed wachtwoord instelt voor je account.

Veilig de app en camera verbinden

Om van een afstand mee te kunnen kijken, moet de app verbinding maken met de camera. Bij elke camera werkt dat net even anders, bijvoorbeeld met een unieke code of door een knop in te drukken.

Het standaard wachtwoord van de fabrikant is onveilig. Vergeet je die te veranderen, dan loop je het risico dat anderen met je mee kunnen kijken. Pas het daarom altijd aan.

Lees meer: 
Veilig opnamen opslaan in de cloud

Maak opnamen veiliger

3

Tips om inbraak te voorkomen

Hang je beveiligingscamera zo op dat hij goed zichtbaar is. Dat heeft een preventieve werking. Hetzelfde geldt voor dummycamera’s. Die zijn al te koop voor een paar euro.

Staat je camera binnen? Plaats dan goed zichtbare stickers of bordjes die duidelijk maken dat je huis beveiligd is.

Inbaak vastgelegd. Wat nu?

Dit moet je doen als er een inbreker in beeld staat:

  1. Waarschuw de politie. Bel 112 (spoed) als de inbreker nog in huis is.
  2. Bel 0900-8844 (geen spoed) als de inbreker al weg is.
  3. Download het bewijsmateriaal. Zorg dat je de beelden op tijd downloadt en deelt met de politie. In veel gevallen worden opnamen na enige tijd automatisch gewist.

Lees meer over: 
Tips om inbraak te voorkomen

Gebruikstips_inbrekerinbeeld

4

Beelden opslaan en delen met de politie

Stel dat je te maken krijgt met een inbraak. Dan wil je de beelden achteraf in de beste kwaliteit kunnen delen met de politie. Dit kun je doen via:

  • Een sd-kaart. Deze moet je meestal zelf los kopen. Soms moet de camera open om het kaartje er in te stoppen.
  • De cloud. Vaak zitten hier abonnementskosten aan vast.

Nadeel van een sd-kaart is dat die gestolen kan worden, zeker als die in de camera zit. Vaak zijn deze opnamen niet versleuteld. Er zijn camera's met opslag in een apart kastje, dat in de meterkast staat. 

De meeste cloudcamera’s koppel je aan de cloud van de fabrikant. Andere kun je ook koppelen aan bijvoorbeeld je Google Drive- of Dropbox-account.

Soms zijn er andere opties zoals een ftp-server, of opslag op een netwerkschijf. Maar die zijn niet altijd even makkelijk in gebruik.

5

Meld je camera bij de politie

Als je een echte of een dummycamera hebt hangen, wil de politie dat graag weten. Je kunt je camera aanmelden bij Camera in Beeld op politie.nl. De politie kan niet meekijken. Maar wil wel in 1 oogopslag zien of en op welke locaties camera’s hangen.

Als er bij jou in de buurt iets gebeurt, weet de politie snel waar ze beelden kunnen opvragen. Op het aanmeldformulier geef je aan:

  • Hoeveel camera’s je hebt
  • Of je opnamen maakt
  • Hoelang je opnamen bewaart
  • Of de openbare weg in beeld is

Ook kun je een screenshot uploaden van het blikveld van je camera. De beelden die de politie opvraagt kunnen in een strafzaak in het strafdossier belanden. En dus ook het adres van de camera-eigenaar (zie Eigenaar camera in strafdossier).

Uit de database blijkt dat 86% van de camera's van bedrijven en particulieren de openbare weg filmt (bron: VPNGids.nl). Terwijl dat niet zomaar mag in verband met privacy.

Meld je camera bij de politie

6

Privacy van anderen: voorkom klachten

Beeld afschermen

Hang de camera zo op dat je het terrein van je buren en de openbare weg niet in beeld hebt.

Kun je niet voorkomen dat je de openbare weg of de buren ziet? Kijk dan of je het beeld deels kunt afschermen. Sommige camera's kunnen dat digitaal met 'privacyzones'. Daarmee maak je 1 of meer delen van het beeld zwart. Je kunt de camera ook deels afplakken met tape. Of zoom in met de camera, waardoor je minder in beeld hebt.

Is dat niet werkbaar? Stel je camera dan zo in dat hij zo min mogelijk opnamen maakt. Stel detectiezones in zodat dat de camera niet reageert op beweging op de openbare weg.

Waarschuw voorbijgangers

Laat duidelijk zien dat er camerabewaking is. Bijvoorbeeld met een sticker die duidelijk zichtbaar is in het gebied dat in beeld is van de camera.

Bescherm gegevens

Sla de beelden goed beveiligd op, zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen. Deel opnames niet met anderen.

Lees meer over:
Beveiligingscamera's en privacy

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