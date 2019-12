Zijn opnamen veilig in de cloud?

Veel beveiligingscamera's kunnen beelden van jouw huis opslaan in de cloud. Via je account kun je ze bekijken. Maar hoe veilig is dat?

Cloud: de computer van de fabrikant

Bij veel beveiligingscamera's kun je ervoor kiezen videobeelden op te slaan in de cloud. Dat wil zeggen: op een computer ergens op internet, waar de fabrikant verantwoordelijk voor is.

In het verleden is gebleken dat een veilig geachte clouddienst toch gehackt kan worden. Dat is goed om bij stil te staan als je een cloudcamera koopt.

Je videobeelden zijn het veiligst als de data versleuteld verzonden én opgeslagen wordt. De fabrikanten van de camera's zijn hier niet heel duidelijk over. Desgevraagd geven ze aan dat het niveau van de versleuteling vergelijkbaar is met het niveau dat banken gebruiken.

De cloud bestaat, zolang de fabrikant bestaat. Mocht de fabrikant ooit verdwijnen, dan is de kans groot dat de camera niet meer werkt, omdat ook de cloud-service stopt te bestaan.

Wachtwoordsterkte

Bij een cloudservice is het enige en belangrijkste dat je zelf kunt doen om je beelden veilig te stellen: een goed wachtwoord bedenken voor je account.

Sommige beveiligingscamera-merken hebben veel aandacht voor veiligheid bij het aanmaken van een account, anderen juiste helemaal niet:

Bij het ene merk is een simpel wachtwoord niet eens mogelijk en zie je tijdens het intypen de wachtwoordsterkte ;

; Bij andere merken is een wachtwoord van slechts één karakter toegestaan: dat is echt onder de maat.

Meekijken bij andere camera's

Er bestaan websites waar je live beelden kunt volgen van camera's van over de hele wereld. Tros Radar maakte in september 2015 een uitzending over de website www.insecam.org. Op die site kun je vooral meekijken met camera's van Foscam, Netcam en Axis, maar ook van Linksys, Panasonic, Sony en TPLink.

De op de site getoonde camera's zijn niet gehackt, maar het standaard wachtwoord (bijvoorbeeld 'admin') is nooit aangepast. Waarschijnlijk simpelweg omdat de installatieprocedure dat niet vraagt. Er is één oplossing om te voorkomen dat camerabeelden op zo'n site terecht komen: een wachtwoord instellen.

