Inbraakpreventietips

Het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt in een langlopende voorlichtingscampagne: 'Maak het inbrekers niet te makkelijk'. Hieronder staan de belangrijkste anti-inbraaktips uit deze campagne.

Tip 1: draai de deur op slot als je weggaat

Trek je de voordeur alleen maar dicht? Dan maakt de inbreker hem zo open. Bijvoorbeeld met een creditcard of hard stuk plastic. Ook wel bekend als de flippermethode.

Tip 2: zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt

Leg geen dure spullen in het zicht. Zorg voor een lichtschakelaar of laat licht branden. Bij langere afwezigheid maak afspraken met je buren.

Tip 3: sluit alle ramen als je weggaat

Kan een insluiper via een open raam je woning binnenkomen? Dan heeft hij aan een paar minuten genoeg om je spullen mee te nemen. Doe daarom alle ramen dicht als je weggaat. Ook dak- en wc-raampjes. Zelfs als je maar heel even de deur uit bent.

Tip 4: laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten

Een inbreker hoeft dan alleen maar een raampje in te slaan en kan de deur zo van het slot draaien. Of hij boort met een handboor een gaatje in het kozijn om bij de sleutel te kunnen. De zogenaamde gaatjesboormethode.

Tip 5: haal ladders en vuilcontainers zo veel mogelijk weg

Inbrekers proberen vaak via hogere verdiepingen binnen te komen. Haal daarom alles weg waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Lukt dat niet? Zorg dan voor goede beveiliging op alle ramen en deuren op hoger gelegen verdiepingen.

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