Inbraakpreventietips

Een inbreker of insluiper betrappen met een beveiligingscamera is op zich prima natuurlijk, maar veel liever heb je dat die inbreker helemaal niet binnenkomt. Met de volgende preventietips maak je het extra moeilijk voor inbrekers om bij je binnen te komen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie roept al enige jaren 'Maak het inbrekers niet te makkelijk'. Het figuurtje Harm Alarm (hiernaast afgebeeld) is de eye catcher in een langlopende voorlichtingscampagne. Hieronder staan de belangrijkste anti-inbraaktips uit deze campagne. Op Maakhetzeniettemakkelijk.nl vind je meer informatie en demonstratievideo's.

Tip 1: draai de deur op slot als je weggaat

Trek je de voordeur alleen maar dicht, dan kan deze met een creditcard of hard stuk plastic zo opengemaakt worden. Ook wel bekend als de flippermethode.

Tip 2: zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt

Leg geen dure spullen in het zicht. Zorg voor een lichtschakelaar of laat licht branden. Bij langere afwezigheid maak afspraken met je buren.

Tip 3: Sluit alle ramen als je weggaat

Als een insluiper via een open raam je woning binnen kan komen, heeft hij aan een paar minuten genoeg om je spullen mee te nemen. Doe daarom alle ramen dicht als je weggaat. Ook dak- en wc-raampjes. Zelfs als je maar heel even de deur uit bent.

Tip 4: Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten

Een inbreker hoeft dan alleen maar een raampje in te slaan en kan de deur zo van het slot draaien. Of hij boort met een handboor een gaatje in het kozijn om bij de sleutel te kunnen. De zogenaamde gaatjesboormethode.

Tip 5: Haal ladders en vuilcontainers zo veel mogelijk weg

Inbrekers proberen vaak via hoger gelegen verdiepingen het huis binnen te komen. Haal daarom alles weg waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Lukt dat niet, zorg dan voor goede beveiliging op alle ramen en deuren op hoger gelegen verdiepingen.

Op de website van de politie kun je aan de hand van je postcode op een kaartje zien hoe vaak de afgelopen maanden in jouw omgeving is ingebroken.

Beveiligingscamera's hebben een preventieve werking als je ze zichtbaar ophangt. Ook dummy's (al te koop voor een paar euro) werken preventief.

In de vakhandel zijn stickers te koop die duidelijk maken dat je huis met een camera is beveiligd. Ook deze stickers kunnen preventief werken.

Er is 75% minder kans op een inbraak als de woning een Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft. Een consument die zo'n keurmerk wil, kan bij een installatiebedrijf dat dit PKVW-keurmerk mag verstrekken, advies inwinnen. Tip voor huurders: vraag de woningbouwvereniging wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld korting bij bepaalde bedrijven.

