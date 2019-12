Begin een WhatsApp-groep tegen inbraken

Een WhatsApp-Alert-groep met buurtgenoten blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk. In enkele Tilburgse wijken nam het aantal woninginbraken met ongeveer de helft af door een buurt-WhatsApp-groep. Zo'n Alert-groep is ook in de Delftse wijk Tanthof een succes. Uit cijfers van de politie blijkt dat inbrekers de wijk tegenwoordig veel vaker links laten liggen. Hoe neem je deel of start je zelf een WhatsApp-Alert-groep in je wijk?

Is er al een WhatsApp-Alert-groep actief in mijn buurt?

Voordat je zelf initiatief neemt, is het handig om te kijken of er al een WhatsApp groep bestaat voor jouw wijk. Op wabp.nl kun je op een kaart zien of dat het geval is. Bij bestaande groepen wordt het e-mailadres weergegeven waarmee je je aanmeldt bij de groep. Ook op de website van je eigen gemeente kun je vaak zien of er al een WhatsApp-groep actief is en veelal is er een aanmeldformulier om je direct aan te melden. De gemeente ondersteunt in veel gevallen bij het beheren van de WhatsApp-groepen. Zoek hier dus eerst naar informatie.

Een WhatsApp-Alert-groep starten

Is er nog geen WhatsApp-Alert-groep actief in je buurt, dan start je er zo eentje op:

Open WhatsApp > Chats > Nieuwe groep. Geef de groep een naam, bijvoorbeeld de naam van je wijk en voeg eventueel een foto toe. Voeg vervolgens groepsleden toe via het +-teken.

Buurtbewoners toevoegen

Nu is het zaak om je buren en wijkgenoten in de app te krijgen. Dat kan op allerlei manieren. Je kunt langs de deuren gaan, een bezoek brengen aan het buurtcentrum, of misschien is er een Facebook-pagina van je buurt waarop je een bericht kunt plaatsen. Aan een groepschat kunnen maximaal 256 buurtgenoten deelnemen. Meer staat WhatsApp niet toe, maar dit zou voldoende moeten zijn voor je buurt.

Deelnemers

Door het aanmaken van een groep, ben je ook meteen beheerder van deze WhatsApp-Alert-groep. Een groep bestaat uit 1 of meerdere beheerders of coördinatoren die erop toezien dat de regels in de chat worden nageleefd. Bovendien kan de beheerder meldingen doorgeven aan beheerders van andere wijken, bijvoorbeeld als een verdacht voertuig zich naar een aangrenzende wijk verplaatst. Hiervoor is vaak een aparte chat met daarin alle beheerders samen.

De rest van de WhatsApp-Alert-chat bestaat uit waarnemers: de inwoners van de wijk. Ook de wijkagent kan participeren en aan de chat worden toegevoegd. Hij of zij zal echter niet reageren in de chat maar is er alleen om zaken waar te nemen. Op politie.nl zie je welke wijkagent er actief is in jouw buurt en kun je contact opnemen.

Heb je eenmaal een groepje, dan kun je deze aanmelden op wabp.nl zodat deze ook op de kaart wordt weergegeven en andere beheerders je kunnen vinden.

Spelregels

Er zijn inmiddels spelregels opgesteld om de WhatsApp-groepen zo goed mogelijk te laten functioneren:

Deelnemers zijn minimaal 18 jaar.

Deelnemers wonen in de wijk.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Geen spoed, wel politie nodig? Bel dan 0900-8844.

Laat via een WhatsApp-bericht aan elkaar weten of de politie al gebeld is. Vaak is dat degene die een verdachte situatie als eerste signaleert.

Let op het taalgebruik: niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.

Verstuur alleen foto's van een verdachte voor het verstrekken van een signalement als dit voor de melding noodzakelijk is of een meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht, kunnen een dader ook goed beschrijven.

Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

Gebruik de WhatsApp-groep(en) alleen waarvoor hij bedoeld is en niet voor onderling contact of privéberichten.

Orde bewaren

Om de WhatsApp-groep zo goed mogelijk te laten functioneren is er een soort gedragscode opgesteld: de SAAR-methode. Die bestaat uit 4 soorten acties.

Signaleer

Zie je iets verdachts, bijvoorbeeld 2 personen in de tuin van een ander, probeer dan goed te onthouden wat je hebt gezien. Let op kleding, geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Zie je een verdacht voertuig, noteer dan de kleur, het merk, het type en het kenteken. Alarmeer

Zie je iets waarbij de politie direct in actie moet komen? Bel dan altijd eerst 112 voordat je het signalement doorgeeft in de WhatsApp-groep. Is er geen spoed bij de melding, maar wil je wel de politie inlichten? Bel dan 0900-8844. App

Dit is het bericht waarin je het daadwerkelijke signalement doorgeeft en beschrijft wat je gezien hebt. Geef ook aan of je de politie wel of niet gebeld hebt. Reageer

Nadat je het signalement hebt doorgegeven is er misschien de mogelijkheid om de personen te volgen of hun plannen te verstoren. Probeer dit altijd samen te doen met buurtbewoners en doe het alleen als het veilig is. Breng jezelf niet in gevaar.

Informatieborden

Om inbrekers en ander gespuis af te schrikken is het handig om zichtbaar te maken dat er een WhatsApp Alert actief is in jouw buurt. Op de site van WhatsApp Buurtpreventie (wabp.nl) vind je verschillende stickers en verkeersborden om dieven preventief op afstand te houden. Ook bij andere webwinkels als Informatieborden.nl kun je terecht voor borden en stickers.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke beveiligingscamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste beveiligingscamera's

Lees ook: