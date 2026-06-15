Wat is de beste beveiligingscamera om je huis op afstand in de gaten te houden? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf camera's grondig te testen in een lab. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke beveiligingscamera uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke beveiligingscamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Wij testen beveiligingscamera's die via een app in contact staan met je smartphone. Wat zijn de belangrijkste conclusies uit onze test? Je ziet het hieronder. Lees meer over hoe wij beveiligingscamera’s testen.
Als je bewakingscamera beweging detecteert wil je snel kunnen zien of er echt wat aan de hand is. Is er paniek, dan wil je de beelden in de best mogelijke kwaliteit bewaren voor de politie. Er zijn beveiligingscamera’s met prima beeld. Soms moet je voor het opslaan van de beelden extra kosten maken.
In onze test zien we soms dat het gebruiksgemak van beveiligingscamera's kan tegenvallen. Sommige apps en websites blijken in praktijk niet echt handig te zijn. Dat merk je bijvoorbeeld als je een opname niet makkelijk terug kunt vinden en/of downloaden om te versturen naar de politie.
Je wilt zelf kunnen zien of alles in orde is thuis, maar niet dat vreemden ook kunnen meekijken bij jou in huis. Je wachtwoord is je belangrijkste beveiliging. We zochten uit hoeveel aandacht elke beveiligingscamera heeft voor veiligheid. Zo ontdekten we dat een aantal beveiligingscamera's op afstand uitgeschakeld kunnen worden door ze te bestoken met dataverkeer.
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