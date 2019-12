Wat kost cloudopslag bij een beveiligingscamera?

Live beeld

Met de beveiligingscamera's die wij testten kun je livebeelden bekijken en krijg je een waarschuwing op de telefoon wanneer de camera iets waarneemt, zoals beweging of geluid.

Beelden opslaan

Wil je beelden opslaan, dan kan dat op een geheugenkaartje in de camera, op je telefoon en/of in de cloud. Wil je beelden opslaan in de cloud, let dan op de kosten en de bewaarduur.

Zorg in alle gevallen dat je de privacywetgeving niet overtreedt: je mag niet alle opnamen zomaar opslaan. Lees meer over beveiligingscamera's en privacy.

Gratis opslag

Wil je de beelden in de cloud laten opslaan, dan heeft Arlo op dit moment het gunstigste aanbod: opgenomen beelden worden 7 dagen gratis bewaard. Ook andere merken hebben gratis opslag. Maar daar is de bewaarduur korter of de duur van de videoclips beperkt.

Arlo (voorheen Netgear Arlo): 7 dagen

(voorheen Netgear Arlo): 7 dagen Somfy : 7 dagen, clips tot 30 seconden na bewegingsmelding

: 7 dagen, clips tot 30 seconden na bewegingsmelding Logitech : 1 dag

: 1 dag Foscam : 8 uur, maar dat stopt na een jaar

: 8 uur, maar dat stopt na een jaar Nest: 3 uur (alleen foto's, geen video)

Lees ook hoe veilig je beeldopnamen in de cloud zijn

Betaalde opslag

Voor de meeste camera's geldt: wil je langer opslaan in de cloud, dan kan dat in de kosten lopen. Zeker als je meer dan 1 camera hebt, want bij sommige merken moet je per camera een abonnement afsluiten.

In het onderstaande overzicht is Nest duidelijk het duurst: om je beelden 30 dagen te bewaren betaal je €30 per maand.

Per jaar betalen is relatief goedkoper: je betaalt dan meestal 10 keer de maandprijs.

Dropbox

Sommige merken hebben zelf geen cloudopslag, maar bieden de mogelijkheid je opnamen op te slaan in je Dropbox-account. Dat geldt op dit moment voor Netatmo en Eminent.

Tijdelijke opslag

In alle gevallen worden de beelden dus tijdelijk in de cloud opgeslagen. Als je ze langer wilt en mag bewaren, moet je ze downloaden en ergens anders opslaan. Bij sommige camera's is dat niet mogelijk.

Geheugenkaart

Er zijn ook camera's die de opnamen op een geheugenkaartje in de camera opslaan. Nadeel is dat een inbreker de camera met opnamen en al mee kan nemen.

Om een geheugenkaartje te plaatsen, moeten sommige camera's opengemaakt worden. Je pakt zo'n kaartje er dus ook niet makkelijk uit.

