Wat kost cloudopslag bij een beveiligingscamera?

Live meekijken: altijd gratis

Met de beveiligingscamera's in onze test kun je livebeelden bekijken. Als je wilt, krijg je een waarschuwing op je telefoon wanneer de camera iets waarneemt, zoals beweging of geluid.

Beelden opslaan: lokaal of in de cloud?

Je kunt beelden opslaan op een geheugenkaartje in de camera, op je telefoon en/of in de cloud, afhankelijk van de camera die je koopt. Wil je beelden opslaan in de cloud? Let dan op de kosten en de bewaarduur.

Zorg in alle gevallen dat je de privacywetgeving niet overtreedt. Je mag niet alle opnamen zomaar opslaan in verband met de privacywet.

Gratis opslag: hoe werkt dat?

Sommige merken bieden een poosje gratis opslag, daarna moet je betalen:

Arlo: 7 dagen, maar dat stopt na 3 maanden (behalve bij oudere camera's)

D-Link: 1 dag

Logitech: 1 dag

Foscam: 7 dagen, maar dat stopt al na een maand

Nest: 3 uur (alleen foto's, geen video)

Somfy: 7 dagen (alleen clips van 30 seconden)

Lees ook hoe veilig je beeldopnamen in de cloud zijn

Betaalde opslag: wat zijn de kosten?

Voor de meeste beveiligingscamera's geldt: wil je langer opslaan in de cloud, dan kost dat meer geld. Zeker als je meerdere beveiligingscamera's hebt, want bij sommige merken moet je per camera een abonnement afsluiten. Bij Nest gaat het per huis.

In de tabel zie je de abonnementskosten per maand. Per jaar betalen is relatief goedkoper. Je betaalt dan meestal 10 keer de maandprijs.

Dropbox

Sommige merken hebben zelf geen cloudopslag, maar bieden de mogelijkheid je opnamen op te slaan in je Dropbox-account.

Tijdelijke opslag

Beelden worden altijd alleen tijdelijk in de cloud opgeslagen. Als je ze langer wilt en mag bewaren, moet je ze downloaden en ergens anders opslaan. Bij sommige camera's is downloaden niet mogelijk.

Geheugenkaart

Er zijn ook camera's die de opnamen op een geheugenkaartje in de camera opslaan. Nadeel is dat een inbreker de camera met opnamen en al mee kan nemen.

Om een geheugenkaartje te plaatsen, moeten sommige camera's opengemaakt worden. Je pakt zo'n kaartje er dus ook niet makkelijk uit.

Als je de camera reset om hem te verkopen, wis dan apart het geheugenkaartje. Dit gaat vrijwel nooit vanzelf.

Wat kost cloudopslag voor meerdere beveiligingscamera’s?

Let goed op als je van plan bent meerdere beveiligingscamera's aan te melden voor een abonnement. Onderstaande merken rekenen dan andere tarieven. Bedragen zijn abonnementsprijzen per maand.

Arlo

Arlo kent verschillende opties, ook afhankelijk van de opgeslagen beeldkwaliteit (2K of 4K). De belangrijkste:

Tot maximaal 10 camera's: €9, opslag 30 dagen

Tot maximaal 20 camera's: €14, opslag 60 dagen

Bekijk het overzicht op de website van Arlo

D-Link

D-Link heeft behalve de gratis opslag voor 1 dag ook de volgende opties:

Tot maximaal 3 camera's: €2,50, opslag 7 dagen

Tot maximaal 5 camera's: €5, opslag 14 dagen

Tot maximaal 10 camera's: €10, opslag 30 dagen

Bekijk het overzicht op de website van D-Link

Eufy

Bij Eufy kost het abonnement voor maximaal 10 camera's €10: beelden worden 30 dagen bewaard.

Ezviz

Bij Ezviz kun je tot maximaal 4 camera's aansluiten voor:

€7,50 voor 7 dagen opslag

€15 voor 30 dagen opslag

Bekijk het overzicht op de website van Ezviz

Hubble (Motorola)

Hubble heeft behalve het abonnement van €6 per camera, ook de volgende opties:

Tot maximaal 10 camera's: €10, opslag 14 dagen

Tot maximaal 15 camera's: €15, opslag 30 dagen

Bekijk het overzicht op de website van Hubble

Logitech Circle Safe

Bij Logitech kun je tot maximaal 5 camera's aansluiten voor:

€7 voor 14 dagen opslag

€18 voor 1 maand opslag

Bekijk het overzicht op de website van Logitech

Ring

Bij Ring kost een abonnement voor meerdere camera's €10 (per huis). De beelden worden 30 dagen bewaard.

Bekijk het overzicht op de website van Ring