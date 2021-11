Draadloze beveiligingscamera of camera met kabel

Draadloze camera of niet?

Hoe ga je een beveiligingscamera aansluiten? Ten eerste heeft een camera elektriciteit nodig om te kunnen werken: een accu/batterij of elektriciteitskabel. Ten tweede is een internetverbinding nodig om camerabeelden live naar je smartphone of tablet te sturen. Dit is een netwerkkabel of een draadloze verbinding (meestal wifi) naar je modemrouter.

Volledig draadloze ip-camera’s zijn handig voor bijvoorbeeld in de tuin. Maar met gebruik van een kabel voor internet ben je zekerder van een goede verbinding. Met een PoE-kabel is maar 1 kabel nodig voor elektriciteit en internet.

Welke kabelaansluitingen heb je mogelijk nodig?

Elektriciteitskabel (of accu/batterij) Netwerkkabel (of draadloos via wifi) Kabel naar opnameapparatuur

Accu of elektriciteitskabel

IP-camera’s zijn er met accu of werken met elektriciteit van het net. Met een accu heb je geen kabel nodig. Je moet deze wel af en toe opladen.

Accu

Bij een oplaadbare camera moet je de accu meestal ongeveer eens per (half) jaar opladen. Dit is afhankelijk van de instellingen van bijvoorbeeld bewegingsdetectie. En van hoeveel er gebeurt in het zicht van de camera. Als de camera veel moet 'doen', is de accu sneller leeg.

Een camera met accu die via wifi de beelden doorstuurt kun je overal ophangen. Dan heb je echt een draadloze beveiligingscamera. Houd wel rekening met de afstand tot een eventueel basisstation of de modemrouter. Die kan niet te groot kan zijn, want dan heb je geen of slecht bereik.

Elektriciteitskabel

Een camera die elektriciteit van het net nodig heeft, moet je in de buurt van een stopcontact installeren. Sommige ip-camera’s kunnen ook elektriciteit krijgen via een speciale internetkabel, voor Power over Ethernet (PoE).

Als de beveiligingscamera én de modemrouter geschikt zijn voor PoE, dan kun je zo'n PoE-kabel gebruiken. Met 1 kabel heb je dan elektriciteit én internet.

Je kunt de camera ook aansluiten via een PoE-adapter of een PoE-switch. Dat laatste is vooral handig als je meerdere ip-camera’s hebt, want hij heeft meerdere ingangen.

Verbinding met thuisnetwerk

Camera’s zijn op 3 manieren met je thuisnetwerk te verbinden.

Via een bekabeld basisstation (camera draadloos verbinden met het basisstation en het basisstation verbinden met internet). Via netwerkkabel (camera direct verbinden). Via wifi (camera draadloos verbinden).

Basisstation

Het basisstation heeft altijd stroom nodig. Die moet dus in de buurt van een stopcontact staan. Ook wordt hij vaak met een kabel aan de modemrouter aangesloten. De camera zelf hangt een eindje van het basisstation af. En die kan dus draadloos zijn, met een accu en wifiverbinding met het basisstation.

Direct via internet

Bij modellen zonder basisstation verzendt de camera beelden via je modemrouter en internet naar je smartphone of opnameapparatuur. De verbinding met je modemrouter kan draadloos via wifi, of met een ethernetkabel.

Nadeel van wifi

Een nadeel van draadloos via wifi verzenden, is dat een wifisignaal onstabiel kan zijn. Ook kunnen kwaadwillenden het verstoren met een zogenoemde wifijammer. Dan heb je dus niets aan de camera.

Kabel naar opnameapparatuur

Wil je de camerabeelden op laten nemen op bijvoorbeeld een NAS of Netwerk Video Recorder (NVR)? Dan moet je camera of het basisstation daarop aansluiten. Met een UTP-kabel. Soms kan het ook draadloos, maar de NAS of NVR heeft wel een elektriciteitskabel nodig.

Heb je een set met een basisstation, dan kun je de camera’s volledig draadloos ophangen. Je verbindt dan alleen het basisstation met de modemrouter en je opnameapparatuur en eventueel het elektriciteitsnet.