Beveiligingscamera kopen: waar let je op?

Zoek je een beveiligingscamera om je huis - of je huisdier - in de gaten te houden? Bij de nieuwste IP-camera’s gaat dat simpel via een app op je smartphone. Die waarschuwt je als er beweging in beeld is. Waar moet je op letten bij de aanschaf?
Expert Elektronica
Waar moet je bij de aanschaf van beveiligingscamera's op letten?
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Soorten beveiligingscamera's
Je wilt natuurlijk niet dat wildvreemden meekijken met jouw camerabeelden. Of erger nog: dat ze via je camera toegang hebben tot alles op jouw thuisnetwerk. 100% veiligheid is niet te garanderen. Aan de verpakking kun je niet zien hoe veilig een camera is. Bij de test beveiligingscamera's krijgen we wel een idee hoeveel aandacht de fabrikant heeft voor veiligheid.
Dit kun je doen om je beelden veilig te stellen:
Wij vinden het niet goed dat je zelf moet controleren op updates. Fabrikanten moeten op tijd zorgen voor updates en je daar ook op wijzen. Alleen dan kun je erop vertrouwen dat je apparaat altijd veilig is en goed blijft werken.
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Beveiligingscamera's die goed scoren op veiligheid en privacy (alleen voor leden)
Heb je een nieuwe beveiligingscamera op het oog? Bekijk dan eerst de app die erbij hoort voordat je hem koopt. Welke toestemmingen vraagt de app? Werkt de app nog als je die toestemmingen uitzet?
In onze test kijken we of de app persoonlijke gegevens verstuurt en naar wie. Als we dit zien, dan melden we het bij de fabrikant. Lees meer over hoe wij beveiligingscamera's testen.
Maak zo min mogelijk inbreuk op de privacy van anderen als je je eigendommen beschermt. Je mag niet zomaar alles filmen en zeker niet zomaar alles opslaan.
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Privacy bij beveiligingscamera's
Het installeren van de nieuwste IP-beveiligingscamera's is makkelijk. De bijbehorende smartphone-app leidt je door het installatieproces. De app werkt bijvoorbeeld met een QR-code, bluetooth of alleen het invullen van je wifiwachtwoord. Vaak moet je wel een account aanmaken voor de bijbehorende cloudservice.
Download voor aankoop de handleiding op de webite van de fabrikant. En kijk of de installatie ingewikkeld is.
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Beveiligingscamera's met cloudopslag
Beveiligingscamera's met lokale opslag
Een draadloze camera is handig op een plek waar je moeilijk bij aansluitingen voor internet en elektriciteit komt. Het nadeel is dat je eens in de zoveel tijd de accu op moet laden. En dat je afhankelijk bent van een goede wifiverbinding. Ook kan wifi verstoord worden met een wifi-jammer.
Wij testen vooral wificamera's. Maar het meest betrouwbaar is een camera met een internetkabel. Het nadeel is dat de installatie met 1 of meer kabels meer werk is dan een draadloze installatie.
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Aansluitingen op beveiligingscamera's
De goedkoopste camera's met cloudservice koop je voor nog geen €75. Wil je de beelden opslaan in de cloud? Dan kunnen er abonnementskosten bij komen. Hoe verder je terug wilt kijken, hoe duurder het cloudabonnement.
Als je jarenlang een abonnement hebt, dan lopen de kosten over de jaren flink op.
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Abonnementskosten bij camera's met cloudopslag
Meestal zijn er 3 soorten abonnementen. Je vindt ze per product terug in de specificaties in onze vergelijker, bijvoorbeeld:
Je wilt tijdens je vakantie niet rechtop in je bed zitten omdat er thuis een mot langs je camera vliegt. Maar is er echt iets aan de hand, dan wil je wel zo snel mogelijk een melding krijgen. Zodat je direct tot actie kunt overgaan.
Meestal krijg je een (push)bericht met tijdstip waarin staat dat beweging is gedetecteerd. De ene camera werkt wat sneller dan de andere. Bij sommige komt een melding pas minuten later.
Bij de ene camera zit er ook beeld bij de melding. Bij de ander kun je na het sluiten van de melding niet eens terugvinden wat er aan de hand was.
Sommige camera’s kunnen de meldingen ook via e-mail versturen, bijvoorbeeld met foto’s erbij.
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Camera's met bewegingsdetectie en notificaties (alleen voor leden)
Stel dat je je camera alleen zo kunt plaatsen dat er altijd een boomtak in beeld is. Dan is een camera met instelbare detectiezones handig om vals alarm te vermijden. Of nog slimmer: een camera met gezichtsherkenning, dierherkenning of zelfs voertuigherkenning.
Na verloop van tijd herkent hij gezinsleden steeds beter en leveren zij geen vals alarm meer op. Bepaal wel eerst voor jezelf of je het goed vindt dat je beelden in de cloud worden geanalyseerd door de algoritmes van de fabrikant.
Niet alle camera’s zijn zo slim. Er zijn camera's in onze test die met standaardinstellingen simpelweg geen beweging detecteren! Meestal gaat het beter als je een hogere gevoeligheid instelt, maar niet altijd.
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Camera's met gezichtsherkenning
Het liefst wil je heldere beelden waarop veel te zien is. Let daarom bij aankoop op:
Bedenk goed waar je de beveiligingscamera wil neerzetten. Sommige camera’s kun je namelijk nauwelijks richten. Andere zijn juist heel flexibel of kun je op afstand laten draaien (via 'pan', 'tilt' of 'zoom').
Plaats de camera het liefst op ooghoogte zodat je gezichten goed in beeld krijgt. Of juist hoog zodat hij buiten bereik hangt. Let wel op de privacy van bijvoorbeeld omwonenden.
Gebruik je een camera voor buiten, maar staat die binnen achter een raam? Realiseer je dan dat 's nachts de infraroodverlichting van de camera niet goed werkt. Het beeld is vaak overbelicht en onbruikbaar. Zorg eventueel voor extra verlichting aan de andere kant van het raam.
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Gebruikstips voor je beveiligingscamera
Met onze test zie je meteen welke beveiligingscamera's goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.