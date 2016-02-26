Beveiligingscamera kopen: waar let je op?

Je wilt natuurlijk niet dat wildvreemden meekijken met jouw camerabeelden. Of erger nog: dat ze via je camera toegang hebben tot alles op jouw thuisnetwerk. 100% veiligheid is niet te garanderen. Aan de verpakking kun je niet zien hoe veilig een camera is. Bij de test beveiligingscamera's krijgen we wel een idee hoeveel aandacht de fabrikant heeft voor veiligheid.

Dit kun je doen om je beelden veilig te stellen:

Een goed wachtwoord maken. Bij de betere merken is het niet eens mogelijk om een te makkelijk wachtwoord te kiezen. Zo snel mogelijk beveiligingsupdates installeren. Let op: bij sommige merken moet je zelf in de gaten houden of die er zijn.

Wij vinden het niet goed dat je zelf moet controleren op updates. Fabrikanten moeten op tijd zorgen voor updates en je daar ook op wijzen. Alleen dan kun je erop vertrouwen dat je apparaat altijd veilig is en goed blijft werken.

Bekijk en vergelijk:

Beveiligingscamera's die goed scoren op veiligheid en privacy (alleen voor leden)