Beveiligingscamera kopen: waar let je op?

Je wil tijdens je vakantie niet rechtop in je bed zitten omdat er thuis een motje in het blikveld van je camera vliegt. Maar is er echt wat aan de hand, dan wil je natuurlijk wel zo snel mogelijk een duidelijke notificatie ontvangen. Zodat je direct tot actie kunt overgaan.

Meestal krijg je een (push)bericht met de melding dat beweging gedetecteerd is en hoe laat. De ene camera werkt wat sneller dan de andere: notificaties komen in sommige gevallen pas minuten later. Bij de ene camera zit er ook beeld bij de notificatie, bij de ander kun je na het sluiten van de melding niet eens terugvinden wat er aan de hand was.

Sommige camera’s kunnen de meldingen ook via e-mail versturen, bijvoorbeeld met foto’s erbij.