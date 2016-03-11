Hoe wij beveiligingscamera's testen

Welke beveiligingscamera's testen wij?

Wij selecteren beveiligingscamera's ofwel IP-camera's die eenvoudig in gebruik zijn omdat ze vrijwel direct te gebruiken zijn met een app op je smartphone. Via deze app bekijk je het live camerabeeld.

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De beste beveiligingscamera

Beveiligingscamera's vergelijken

Beeldkwaliteit

Iedereen kent de matige kwaliteit beveiligingsbeelden in het programma Opsporing Verzocht. Wij testten de camera’s daarom in verschillende lichtsituaties. Sinds 2021 testten we ook de afstand waarop een nummerbord nog leesbaar is. Verder testten we of de door de fabrikant opgegeven beeldhoek klopt met de werkelijke beeldhoek.

Geluidskwaliteit

Voor een beveiligingscamera is het geluid belangrijk als dat ook bruikbaar bewijsmateriaal oplevert. Een speaker in de camera kun je verder gebruiken om iemand af te schrikken. Vooral bij binnencamera's is het praktisch als je hem ook als intercom kunt gebruiken. En dan is verstaanbaarheid belangrijk.

Bewegingsdetectie

De bewegingsdetectie bepaalt wanneer de camera begint met opnemen en je een melding krijgt. Wij testten onder andere of en hoe goed de detectie werkt met de standaardinstelling of een andere instelling.

Ook beoordeelden we de meldingen die je krijgt als er iets gedetecteerd is. Zie je meteen wat er in beeld is en om welke camera het gaat?

Ingebruikname en gebruiksgemak

Voor buitencamera's is het belangrijk hoe je ze op een degelijke manier aan een muur kunt monteren. Voor binnencamera's geldt dit ook. Maar deze kunnen vaak ook op een tafel staan op een stevige en zware voet. Bij camera's die werken op een batterij moet je de batterij eenvoudig eruit kunnen halen en terugplaatsen. We beoordelen hoe deze bevestiging is ontworpen, en of het handig is te installeren en gebruiken.

Ook het installeren van de software van een beveiligingscamera moet makkelijk gaan. Dat betekent dat de server van de fabrikant en de app op de telefoon naadloos moeten samenwerken. We beoordelen:

Installeren van de app (iOS, Android)

Verbinden van camera en app

Aanmaken van bijbehorend account (indien nodig)

Het gebruiksgemak van de app vinden we heel belangrijk. We testten onder andere:

Of en hoe je de video- stream kunt stoppen

kunt stoppen Of en hoe je de meldingen kunt instellen

Hoe je kunt zien wat er gebeurd is bij je thuis

Aandacht voor veiligheid en privacy

Omdat een beveiligingscamera hoort bij smart-apparaten of 'het internet of things' moet de digitale veiligheid in orde zijn. Zeker omdat zo'n camera zowel beeld als geluid verwerkt. Dat soort gegevens mogen niet ongewenst onderschept worden. Als we een zwak punt vinden, brengen we dit onder de aandacht van de fabrikant. Het rapportcijfer is gebaseerd op de volgende 6 onderdelen:

1. Standaard-installatie

Is de veiligheid van de camera en de app minder goed als je tijdens installatie de makkelijkste weg kiest en dus eventuele veiligheidsadviezen negeert?

2. Security check Android/iOS-apps

Onze security-expert test onder andere of de apps gevoelig zijn voor een 'man-in-the-middle' attack, waarbij informatie onderschept kan worden zonder dat je het door hebt. We kijken wat er gebeurt als je herhaaldelijk wachtwoorden gaat gokken: op een bepaald moment moet dat geblokkeerd worden. Natuurlijk zoeken we uit of er onversleuteld informatie verstuurd wordt en waar die informatie heen gaat. Als het om persoonlijke informatie gaat, tillen we daar zwaar aan.

Verder kijken we of er extra authenticatiechecks zijn en of er up-to-date certificaten gebruikt worden.

3. Wachtwoordbeleid

De meeste geteste camera’s zetten de beelden in de cloud en deze zijn alleen beveiligd met een wachtwoord. Dat betekent een veiligheidsrisico. We zochten uit hoeveel aandacht er is voor het maken van een sterk wachtwoord.

4. Bekende kwetsbaarheden

We kijken welke zogenoemde 'poorten' open staan en of UPnP gebruikt wordt om de camera via die poorten bereikbaar te maken vanaf internet. We proberen kwetsbaarheden te vinden in de webserver, door bekende aanvalsmethoden te gebruiken (OWASP top 10). Ook checken we of er al kwetsbaarheden bekend zijn in internationale databases.

5. Duidelijkheid over updates

Je wil niet dat je ongemerkt allemaal veiligheidsupdates hebt gemist, maar helaas is dat niet ongewoon. We kijken of:

De camera automatisch checkt of er updates zijn

Updates automatisch geïnstalleerd kunnen worden

Automatisch updaten standaard aanstaat

De app in de appstore onderhoud krijgt

Soms is het heel onduidelijk en lijkt het of updaten onmogelijk is. Veel fabrikanten geven niet goed aan hoe lang een product nog ondersteund wordt.

6. Resetten

Als je een gebruikte camera wilt weggeven of verkopen, is het belangrijk voor je privacy dat er geen video's of andere informatie van jou meer gekoppeld is aan het apparaat. We controleren hoe makkelijk het verwijderen van een account gaat. Daarna checken we of deze data ook echt niet meer toegankelijk is.

Abonnementskosten

De meeste modellen in de test slaan de beelden niet op op een geheugenkaartje, maar in de cloud. In de test bekijken we wat cloudopslag bij een beveiligingscamera kost en hoe lang beelden worden bewaard.

Berekening Testoordeel

Het Testoordeel is een gewogen gemiddelde. Het ene testonderdeel telt zwaarder mee dan het andere. Door wijzigingen in de test zijn de tests van de verschillende jaren niet helemaal te vergelijken.

Ook telt bijvoorbeeld bij de deurbellen het geluid zwaarder mee in het Testoordeel.

Weegfactor Beeldkwaliteit 30% Geluidskwaliteit 5% Ingebruikname en gebruiksgemak 30% Bewegingsdetectie en notificaties 30% Aandacht voor digitale veiligheid 5%

Als de aandacht voor veiligheid beneden de maat is, telt het zwaarder mee dan 5%.

De eventuele abonnementskosten van een clouddienst spelen geen rol in de scores. Wel bij het bepalen van de Beste Koop.

Bekijk de testresultaten

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