Hoe wij beveiligingscamera's testen

In juni 2019 hebben we weer 12 geteste beveiligingscamera's toegevoegd aan onze vergelijker. Zo hebben we er de afgelopen jaren ruim 40 getest, waarvan er nog zo'n 24 verkrijgbaar zijn. We testen ze op installatie- en gebruiksgemak. We kijken naar beeldkwaliteit en bewegingsdetectie. En natuurlijk inventariseren we de abonnementen voor cloudopslag. Ook duiken we ieder jaar dieper in de digitale veiligheid en privacy.

Selectie

Wij selecteren beveiligingscamera's ofwel IP-camera's die eenvoudig in gebruik zijn omdat ze vrijwel direct te gebruiken zijn met een app op je smartphone. Via deze app bekijk je het live camerabeeld. In 2019 ligt onze focus op camera's die je buiten aan de gevel hangt.

Beeldkwaliteit

Iedereen kent de matige kwaliteit beveiligingsbeelden in het programma Opsporing Verzocht. Wij testten de camera’s daarom in verschillende lichtsituaties. Ieder jaar was de test wel anders van opzet. Die van 2019 was strenger dan eerdere tests.

In 2015 en 2017 hebben we niet getest of de opgegeven beeldhoek klopt met de werkelijke beeldhoek, in de andere jaren wel.

Bewegingsdetectie

De bewegings- en geluidsdetectie bepaalt wanneer de camera begint met opnemen en je een melding krijgt. Wij testten onder andere of en hoe betrouwbaar de detectie werkt met de standaardinstelling of een andere instelling. Ook beoordeelden we de notificaties die je krijgt als er iets gedetecteerd is.

Ingebruikname en gebruiksgemak

We hebben camera's getest waarbij je niet zelf instellingen in de router hoeft aan te passen, want dat is voor de meeste mensen veel te moeilijk. Of ze echt makkelijk werken, hebben we natuurlijk getest door:

het installeren van de app ( iOS , Android )

, ) het verbinden van camera en app

het aanmaken van bijbehorend account (indien nodig)

Het gebruiksgemak van de app vinden we heel belangrijk. We testten onder andere:

of en hoe je de video- stream kunt stoppen

kunt stoppen of en hoe je de meldingen kunt instellen

hoe je kan zien wat er gebeurd is bij je thuis

Meestal kun je in een internetbrowser, zoals Google Chrome, ongeveer hetzelfde doen als in de app. De browserbesturing hebben we in 2017 niet getest, in de andere jaren wel.

Aandacht voor veiligheid en privacy

In 2019 geven we nog meer aandacht aan veiligheid en privacy dan in de jaren ervoor. Als we een zwak punt vinden, brengen we dit onder de aandacht van de fabrikant. Het rapportcijfer is dit jaar gebaseerd op de volgende 6 onderdelen:

1. Standaard-installatie

Is de veiligheid van de camera en de app minder goed als je tijdens installatie de makkelijkste weg kiest en dus eventuele veiligheidsadviezen negeert?

2. Security check Android/iOS-apps

Onze security-expert test onder andere of de apps gevoelig zijn voor een 'man-in-the-middle' attack, waarbij informatie onderschept kan worden zonder dat je het door hebt. We kijken wat er gebeurt als je herhaaldelijk wachtwoorden gaat gokken: op een bepaald moment moet dat geblokkeerd worden. Natuurlijk zoeken we uit of er onversleuteld informatie verstuurd wordt en waar die informatie heen gaat. Als het om persoonlijke informatie gaat, tillen we daar zwaar aan.

Verder kijken we of er extra authenticatiechecks zijn en of er up-to-date certificaten gebruikt worden.

3. Wachtwoordbeleid

De meeste geteste camera’s zetten de beelden in de cloud en deze zijn alleen beveiligd met een wachtwoord. Dat betekent een veiligheidsrisico. We zochten uit hoeveel aandacht er is voor het maken van een sterk wachtwoord.

4. Bekende kwetsbaarheden

We kijken welke zogenoemde 'poorten' open staan en of UPnP gebruikt wordt om de camera via die poorten bereikbaar te maken vanaf internet. We proberen kwetsbaarheden te vinden in de webserver, door bekende aanvalsmethoden te gebruiken (OWASP top 10). Ook checken we of er al kwetsbaarheden bekend zijn in internationale databases.

5. Duidelijkheid over updates

Je wil niet dat je ongemerkt allemaal veiligheidsupdates hebt gemist, maar helaas is dat niet ongewoon. We proberen uit te vinden

of de camera automatisch checkt of er updates zijn

of updates automatisch geïnstalleerd kunnen worden

of dat standaard aan staat

Soms is het heel onduidelijk en lijkt het of updaten onmogelijk is. Sowieso geven fabrikanten nergens aan hoe lang een product nog ondersteund wordt.

6. Resetten

Als je een gebruikte camera wilt weggeven of verkopen, is het belangrijk voor je privacy dat er geen video's of andere informatie van jou meer gekoppeld is aan het apparaat. Daarom hebben we in 2018 en 2019 gecheckt hoe makkelijk het is om de camera te resetten en je account te verwijderen.

Abonnementskosten

De meeste modellen in de test slaan de beelden niet op op een geheugenkaartje, maar in de cloud. Wat kost cloudopslag bij een beveiligingscamera en hoe lang worden ze dan bewaard? We zochten het uit.

Berekening testoordeel

Het Testoordeel is een gewogen gemiddelde. Het ene testonderdeel telt zwaarder mee dan het andere. Door wijzigingen in de test zijn de tests van de verschillende jaren niet helemaal te vergelijken.

De eventuele abonnementskosten van een clouddienst spelen geen rol in de scores.

