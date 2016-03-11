Hoe wij beveiligingscamera's testen

Yvo Verschoor Expert beveiligingscamera'sBijgewerkt op:11 juli 2024
Wij selecteren beveiligingscamera's ofwel IP-camera's die eenvoudig in gebruik zijn omdat ze vrijwel direct te gebruiken zijn met een app op je smartphone. Via deze app bekijk je het live camerabeeld.
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Beveiligingscamera's vergelijken
Iedereen kent de matige kwaliteit beveiligingsbeelden in het programma Opsporing Verzocht. Wij testten de camera’s daarom in verschillende lichtsituaties. Sinds 2021 testten we ook de afstand waarop een nummerbord nog leesbaar is. Verder testten we of de door de fabrikant opgegeven beeldhoek klopt met de werkelijke beeldhoek.
Voor een beveiligingscamera is het geluid belangrijk als dat ook bruikbaar bewijsmateriaal oplevert. Een speaker in de camera kun je verder gebruiken om iemand af te schrikken. Vooral bij binnencamera's is het praktisch als je hem ook als intercom kunt gebruiken. En dan is verstaanbaarheid belangrijk.
De bewegingsdetectie bepaalt wanneer de camera begint met opnemen en je een melding krijgt. Wij testten onder andere of en hoe goed de detectie werkt met de standaardinstelling of een andere instelling.
Ook beoordeelden we de meldingen die je krijgt als er iets gedetecteerd is. Zie je meteen wat er in beeld is en om welke camera het gaat?
Voor buitencamera's is het belangrijk hoe je ze op een degelijke manier aan een muur kunt monteren. Voor binnencamera's geldt dit ook. Maar deze kunnen vaak ook op een tafel staan op een stevige en zware voet. Bij camera's die werken op een batterij moet je de batterij eenvoudig eruit kunnen halen en terugplaatsen. We beoordelen hoe deze bevestiging is ontworpen, en of het handig is te installeren en gebruiken.
Ook het installeren van de software van een beveiligingscamera moet makkelijk gaan. Dat betekent dat de server van de fabrikant en de app op de telefoon naadloos moeten samenwerken. We beoordelen:
Het gebruiksgemak van de app vinden we heel belangrijk. We testten onder andere:
Omdat een beveiligingscamera hoort bij smart-apparaten of 'het internet of things' moet de digitale veiligheid in orde zijn. Zeker omdat zo'n camera zowel beeld als geluid verwerkt. Dat soort gegevens mogen niet ongewenst onderschept worden. Als we een zwak punt vinden, brengen we dit onder de aandacht van de fabrikant. Het rapportcijfer is gebaseerd op de volgende 6 onderdelen:
Is de veiligheid van de camera en de app minder goed als je tijdens installatie de makkelijkste weg kiest en dus eventuele veiligheidsadviezen negeert?
Onze security-expert test onder andere of de apps gevoelig zijn voor een 'man-in-the-middle' attack, waarbij informatie onderschept kan worden zonder dat je het door hebt. We kijken wat er gebeurt als je herhaaldelijk wachtwoorden gaat gokken: op een bepaald moment moet dat geblokkeerd worden. Natuurlijk zoeken we uit of er onversleuteld informatie verstuurd wordt en waar die informatie heen gaat. Als het om persoonlijke informatie gaat, tillen we daar zwaar aan.
Verder kijken we of er extra authenticatiechecks zijn en of er up-to-date certificaten gebruikt worden.
De meeste geteste camera’s zetten de beelden in de cloud en deze zijn alleen beveiligd met een wachtwoord. Dat betekent een veiligheidsrisico. We zochten uit hoeveel aandacht er is voor het maken van een sterk wachtwoord.
We kijken welke zogenoemde 'poorten' open staan en of UPnP gebruikt wordt om de camera via die poorten bereikbaar te maken vanaf internet. We proberen kwetsbaarheden te vinden in de webserver, door bekende aanvalsmethoden te gebruiken (OWASP top 10). Ook checken we of er al kwetsbaarheden bekend zijn in internationale databases.
Je wil niet dat je ongemerkt allemaal veiligheidsupdates hebt gemist, maar helaas is dat niet ongewoon. We kijken of:
Soms is het heel onduidelijk en lijkt het of updaten onmogelijk is. Veel fabrikanten geven niet goed aan hoe lang een product nog ondersteund wordt.
Als je een gebruikte camera wilt weggeven of verkopen, is het belangrijk voor je privacy dat er geen video's of andere informatie van jou meer gekoppeld is aan het apparaat. We controleren hoe makkelijk het verwijderen van een account gaat. Daarna checken we of deze data ook echt niet meer toegankelijk is.
De meeste modellen in de test slaan de beelden niet op op een geheugenkaartje, maar in de cloud. In de test bekijken we wat cloudopslag bij een beveiligingscamera kost en hoe lang beelden worden bewaard.
Het Testoordeel is een gewogen gemiddelde. Het ene testonderdeel telt zwaarder mee dan het andere. Door wijzigingen in de test zijn de tests van de verschillende jaren niet helemaal te vergelijken.
Ook telt bijvoorbeeld bij de deurbellen het geluid zwaarder mee in het Testoordeel.
|Weegfactor
|Beeldkwaliteit
|30%
|Geluidskwaliteit
|5%
|Ingebruikname en gebruiksgemak
|30%
|Bewegingsdetectie en notificaties
|30%
|Aandacht voor digitale veiligheid
|5%
Als de aandacht voor veiligheid beneden de maat is, telt het zwaarder mee dan 5%.
De eventuele abonnementskosten van een clouddienst spelen geen rol in de scores. Wel bij het bepalen van de Beste Koop.
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