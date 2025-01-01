In 2025 hebben we 4 nieuwe binnencamera's getest en aan de lijst toegevoegd. Nu in 2026 hebben we nog een camera toegevoegd. Ze zijn natuurlijk allemaal via je smartphone te bedienen.

Uit eerdere tests vanaf 2021 zijn er ook nog bijna 20 extra verkrijgbaar. Lees meer over hoe wij beveiligingscamera’s testen.