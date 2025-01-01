Wat is de beste beveiligingscamera voor buiten? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf buitencamera's grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede beveiligingscamera voor buiten te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke beveiligingscamera uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke beveiligingscamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We testten 15 nieuwe beveiligingscamera's voor buiten met een smartphone-app. Daarmee kun je live meekijken en notificaties ontvangen. Ook uit eerdere testjaren zijn er nog zo'n 50 verkrijgbaar. Lees meer over hoe wij beveiligingscamera’s testen.
Een beveiligingscamera moet je huis veiliger maken. Een wifi-camera als beveiligingscamera kan je helpen. Realiseer je wel dat een wifi-signaal verstoord kan worden door speciale stoorzenders.
Digitale veiligheid is heel belangrijk. Kies een lang en goed wachtwoord. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand kan meekijken met je bewakingscamera. Of dat die je camera op afstand uitzet.
Vals alarm door de kat of een bewegende tak wil je zoveel mogelijk voorkomen. Sluit daarvoor bepaalde stukken van het beeld uit van bewegingsdetectie of opname. Bij de ene bewakingscamera kun je de detectiezone nauwkeurig instellen. Bij de andere beveiligingscamera is het simpelweg een rechthoek. Soms heb je een betaald abonnement nodig voor dit soort functies.
Sommige bewakingscamera’s voor buiten kun je stevig vastzetten en goed richten naar de plek die je in de gaten wilt houden. Meestal zit er een muurplaat met 3 schroeven bij. Je kunt de beveiligingscamera dan richten met 2 scharnierpunten of een bolscharnier. Een simpele plastic muurplaat geeft niet veel vertrouwen.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen beveiligingscamera’s voor buiten op deze en nog veel meer punten?
Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van beveiligingscamera’s en alle andere producten die we testen.
€5,50per maand
€9,50per maand
Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.