Naam en adres van eigenaar camera in strafdossier

Nieuws|Heb je een beveiligingscamera, dan kunnen door de politie opgevraagde beelden in een strafzaak aan het strafdossier worden toegevoegd, inclusief het adres van de camera-eigenaar.

Heb je een beveiligingscamera, dan kun je deze aanmelden bij het project ‘Camera in beeld’. Dat is een politieregister met de locatie van inmiddels zo’n 270.000 camera’s. Bij bijvoorbeeld een inbraak in de buurt kunnen politiemedewerkers snel opzoeken welke camera’s mogelijk verdachten hebben gefilmd. De politie kan vervolgens deze beelden opvragen.

Beelden kunnen gebruikt worden in een strafzaak

Op de site van het politieproject stond tot voor kort dat alleen politiemensen dit materiaal bekijken, maar dat klopt niet. De beelden kunnen in een strafzaak aan het strafdossier worden toegevoegd, inclusief het adres van de camera-eigenaar. Het is goed dit te beseffen voordat je met je camera een stukje van de straat filmt – dat kan nodig zijn om bijvoorbeeld je auto in de gaten te houden.

De politie heeft op ons verzoek de ‘Camera in beeld’-pagina op de site aangevuld met deze informatie. Maar wijst er ook op dat camerabeelden altijd gevorderd kunnen worden, of je nu deelneemt aan het project of niet.

Meer informatie en inschrijven over Camera in Beeld vind je op de website van de politie.