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Ubiquiti beveiligingscamera

Welke Ubiquiti beveiligingscamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Ubiquiti beveiligingscamera's en vergelijk de Ubiquiti beveiligingscamera met andere beveiligingscamera's.
Laatste update van de test: 15 juni 2026
  • Ubiquiti G6 Turret wit
    UbiquitiG6 Turret wit
    Buitencamera|3840x2160 pixels|109.9° horizontaal, 56.7° verticaal, 134.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G5 Flex
    UbiquitiG5 Flex
    Binnencamera|2688x1520 pixels|102,4˚ horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G6 Instant
    UbiquitiG6 Instant
    Binnencamera|3840x2160 pixels|109.9° horizontaal, 56.7° verticaal, 134.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G6 Bullet
    UbiquitiG6 Bullet
    Buitencamera|3840x2160 pixels|109.9° horizontaal, 56.7° verticaal, 134.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G5 Bullet
    UbiquitiG5 Bullet
    Buitencamera|2688x1520 pixels|84,4° horizontaal, 45,4° verticaal, 99,8° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti UVC-G4-Instant
    UbiquitiUVC-G4-Instant
    Binnencamera|2688x1512 pixels|152° horizontaal, 91° verticaal, 170° diagonaal
    Expert review

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti UVC-G4-DOME
    UbiquitiUVC-G4-DOME
    Buitencamera|1600x1200 pixels|86° horizontaal, 60° verticaal, 111° diagonaal
    Expert review

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G6 Turret zwart
    UbiquitiG6 Turret zwart
    Buitencamera|3840x2160 pixels|109.9° horizontaal, 56.7° verticaal, 134.1° diagonaal
    Niet getest

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Niet getest

    Beeldkwaliteit

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Beveiligingscamera's per merk